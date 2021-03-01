OPEC+ 会议预览：增产能否截停油价的大幅冲高？

周四会议之前，OPEC+各国之间裂痕再现，这对原油价格意味着什么?

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2021/3/1 23:25:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

在美国经济刺激计划的推动下，市场本周开局基调看涨，全球股市普遍上扬，公债殖利率于上周五狂飙后转跌，油价在14个月高点附近获撑。

在周四备受期待的OPEC+会议召开之前，交易员对原油的兴趣尤为强烈。毕竟，OPEC+协议落空是导致去年4月油价跌至负值的主要因素之一(近一年过去了，我仍很难相信市场竟然出现过负油价!)。在这一史诗级的油价惨剧之后，沙特和俄罗斯之间的协调有所加强，OPEC+最终决定减产970万桶/天以支撑油价。

周四会议在即，OPEC+各成员国之间裂痕再现。据报道，沙特阿拉伯希望将目前的减产措施至少维持到4月份，而俄罗斯及其盟友则支持向市场进一步释放150万桶/天的供应量。随着油价触及14个月高点，加之疫苗接种于发达国家加速推进，产油国有足够理由至少一定幅度增产来满足不断上升的石油需求。

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目前另一个影响油价的因素为美国德克萨斯州史无前例的寒潮天气。由于钻井平台被迫关闭，美国过去两周的产量和炼油产能减少了约400万桶/天，不过预计随着天气转暖，大部分产能将于本周恢复。尽管如此，这种暂时的中断导致了油价的飙升，并帮助全球其他生产国(包括OPEC+国家)缩减了过剩库存。上月美国南部的极端天气可能一定程度上促使欧佩克倾向于在本周晚些时候增产。

西德州中质原油(WTI)技术面分析

正如我们早前提到的，得益于供应受限及全年需求增长预期乐观情绪，几个月以来大西洋两岸的油价都在飙升。西德州中质原油(WTI) 本周于4个月以来看涨通道顶部一线14个月高点附近企稳。

虽然美国原油仍处在健康的上升趋势内，但部分技术面迹象表明，油价的回调时机可能早已成熟，尤其如果OPEC+增产幅度超过预期的话。具体来看，WTI期货合约的14天RSI指标显示看跌背离，表明尽管价格创下小幅新高，但随着WTI逼近前阻力63.00美元，买盘压力减弱：

来源：TradingView, StoneX

如果上述短线看跌情境起效，WTI或回调测试前可靠支撑位，21日指数均线附近的59.50美元，失守该水平或探向58.00美元附近看涨通道底部。

另一方面，OPEC+国家可能受沙特立场影响，将增产推迟一个月。虽然我们认为这并非可能性最大的情境，但也是一系列结果选项之一，且很可能带来一波WTI买盘压力。若落实，WTI油价或攻入63.50美元上方14个月新高，并为继续站上2019年高点创造条件。

简而言之，周四的OPEC+会议很可能成为决定未来几周油价走势的关键事件。



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