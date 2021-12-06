OPEC+继续增产，但或不持久:WTI和美元/挪威克朗

虽然围绕欧米克隆新冠病毒变种以及一些国家宣布释放战略储备的担忧萦绕，OPEC+仍按计划继续增产40万桶/天。由于对新变种毒株知之甚少，OPEC+决定碰碰运气。之前的计划一直是增产40万桶原油/天，但鉴于需求受病毒影响的不确定性，交易员们此前对OPEC+是否会继续执行这一增产计划心存怀疑。此外，随着英国、美国、日本、韩国和印度协同释放石油储备，OPEC+官员们在考虑供应增加时也面临更多障碍。哦，还有一点别忘了，11月石油价格下跌超过20%!

来源：Tradingview, Stone X

尽管决定增产，OPEC+还是给自己留了后路：会议开放式收尾。他们告诉市场，将保留随时减产的权利。因此，成员国已做好必要时取消增产的准备!

WTI原油价格自8月23日以来一直在一条有序通道内推高，自62.01攻入10月25日高点85.90。11月3日，随着联邦公开市场委员会（FOMC）宣布缩减购债规模，价格跌穿通道。然后反弹至85.15附近底部趋势线。但11月10日美国发布CPI数据时，价格未能守住趋势线。价格在11月26日欧米克隆变种病毒官宣后大跌12.64%，迄今已回吐8月23日至10月25日近100%涨幅。价格日线图构筑一条锤子线，发出看涨反转信号。

来源：Tradingview, Stone X

周四，WTI原油在OPEC+声明发表后一度探入62.78点。但随着RSI超卖，加之交易员意识到增产决定仍有收回余地，油价展开反弹。阻力在今天高点略上方的67.89，200天均线70.12，以及自11月10日高点至12月2日低点下行之38.2%回档位71.33。支撑位在周四低点62.78，然后是8月23日低点61.54。

有意思的是，美元/挪威克朗并未随原油价格上涨回落。原油和美元/挪威克朗存在很强负相关。原油价格走低，美元/挪威克朗随之走高。这两种资产当前相关系数为-0.87。美元/挪威克朗是否洞悉了一些原油交易员所不知道的信息，即使是在RSI超买的情况下?周二高点为9.1292。若汇价上穿这一水平，则可能迅速攻向8月20日高点至10月21日低点下行之127.2%斐波那契扩展9.3278。161.8%扩展位和水平阻力位在9.60/9.61。如果美元/挪威克朗进入上述水平，则意味着WTI很可能下探。但若守住短线阻力，水平支撑在8.7076，然后是分别位于8.6228和8.5704的50天和200天均线。若汇价探入上述支撑，WTI很可能走高。

来源：Tradingview, Stone X

尽管OPEC+今天决定每天增产40万桶，WTI原油仍收盘上涨。声明中的“免责条款”为他们收回增产决定留了后路。此外，RSI处在超卖区域。但是，如果欧米克隆变种的情况较当前预期更糟，WTI可能很快重回周四低点!

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易