需求前景黯淡，油价能否守住45.20？

由于新冠病毒病例数增加及封锁管控措施趋严冲击短期需求预期，也掩盖了英国启动新冠病毒疫苗计划的事实，周二油价在周一跌幅的基础上扩大下行

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/8 13:58:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

由于新冠病毒病例数增加及封锁管控措施趋严冲击短期需求预期，也掩盖了英国启动新冠病毒疫苗计划的事实，周二油价在周一跌幅的基础上扩大下行

加州于周一收紧封锁管控措施，加上德国与韩国都实行更严格的措施，挫伤买伤。而且，加州还是对公路燃料需求最为旺盛的州之一，圣诞期间的封城尤其利空需求前景。

上周，受到疫苗乐观情绪与OPEC+同意暂停增产的提振，油价飚升。但面对近期疫情及其堆积的经济利空，油价中断反弹势头。

焦点仍将在美国国会是否有可能通过新的刺激方案。就业增长需求刺激政策的支持，能源需求亦如是。

美国石油协会数据将于晚些时候发布，并且明天的美国政府数据有望显示，上周原油库存下降。如果届时读数低于预期，可能推低油价。

西得州原油图表

西得州原油下跌0.8%，报在45.20，跌穿了11月初以来的上升趋势线，也在考验4小时图上的50期简单均线。如果显著攻克当前价位与前述支撑位，可能打开先后下探44.50和43.90的空间，后者为100期简单均线与12月2日波段低点相汇处。

但若和11月大部分时候一样守住50期简单均线，油价可能反击45.70上方的上升趋势线，然后上攻8个月高点46.66。


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