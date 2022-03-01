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俄罗斯遭遇制裁引发供应担忧，油价上涨并聚焦OPEC+会议- 嘉盛官网

俄罗斯部分银行被踢出SWIFT引发原油供应中断忧虑，油价随后上涨。OPEC+定于周三召开会议，届时会为了缓解供应趋紧的状况而上修产出目标吗？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/3/1 16:34:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

供应关切推动油价攀升4.5%

西方国家加大对俄罗斯的制裁力度，将部分俄罗斯银行排除在国际支付系统SWIFT之外。这引起了原油供应中断的恐慌心理，油价随后大涨。西方国家对俄罗斯的制裁可能导致本就供应不足的市场雪上加霜，继而推动油价涨至100上方。

被排除在国际支付系统之外后，俄罗斯出口大宗商品的可能性会大幅降低。

高盛此前将1个月期布伦特油价预测值自95上调为115

油价的下跌需要供应的可持续增加。上周美国准备与其它国家携手释出更多储备原油的消息曾助油价自7年新高回落，但效果昙花一现。

 

OPEC+会上调4月产出目标吗？

市场广泛预期OPEC+可能坚持渐进式增产的当前计划，即每个月增加40万桶/天，可能不受俄罗斯与乌克兰最新局势的影响。

OPEC代表指出，油价跃升至100上方并非供需失衡的真实反映。不过，如果俄罗斯原油出口因为部分国内银行被踢出SWIFT系统而遇挫，OPEC的态度可能发生改变。我们不要忘了，俄罗斯原油出口占全球原油供应的10%左右。所以，如果该国供应减少，可能产生不容忽视的影响。

OPEC+在周三会议召开之前下调2022年原油盈余预测值20万桶/天左右，突显出市场供应紧张的局面。

值得注意的是，OPEC产油量一直低于上修后的产出配额。国际能源署的信息显示，OPEC+产油在100万桶左右，低于当前配额。所以，再次上调产出目标又能有多大作用？

目前俄罗斯情况不稳，市场仍在做各种评估。如果OPEC确实决定增产，基于其行为“惯例”，市场可能也不会感到意外。

 

油价后市展望

油价12月底以来交投于上升通道内，2月下半个月一直在通道下轨附近挣扎。但油价在周五自90低点回升，重新进入通道内。RSI支持扩大上行且尚未进入超买区域。

站上97.17，则多头上看1007年新高。

当下支撑位可见于曾在整个2月多次构成阻力的94.80，但要构建下降的低点并加速下挫，需要向下击破周五低点90



 

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