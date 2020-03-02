OPEC减产与央行驰援的乐观期待推动油价反弹

原油价格在上周遭遇暴跌后正在反弹。继上周经历11年最大单周跌幅（16%）后，受各国央行面对疫情推出刺激政策以及OPEC加大减产幅度的乐观期待的影响，油价在周一早盘反弹2.7%。

各国央行政策行动

上周五，美联储主席鲍威尔暗示扩大宽松银根，美联储准备在美国经济需要额外支持时采取行动。日本央行表态支持减轻疫情对经济的影响，而且英国央行加入各国央行承诺减缓新冠病毒冲击的行列。央行对经济发展的支持可能抑制疫情本来可能对未来原油需求造成的抑制。

OPEC减产？

原油交易员现在关注定于本周四召开的OPEC会议，观察在疫情可能破坏未来需求的担忧中该集团将做何回应。

市场的预期是，该集团可能同意再减产100万桶/天，这个数字远高于该集团同意召开临时会议时讨论的数字。这点正在推高油价。

OPEC的计划是由沙特阿拉伯承担大部分削减任务，而科威特、阿联酋和俄罗斯分担剩余部分的削减。OPEC正急于展示自己有能力应对需求的骤减。但因为疫情的全面影响暂未显露，俄罗斯没有完全加入。

需要关注的价位

西得州原油在上周下跌16%后上涨2.7%。油价坚定地交投于其50、100和200天均线下方，但RSI也处于超买区域则意味着油价可能上涨。

即时阻力位可见于今天高点46.70、2月27日高点48.75和整数位50。

支撑位可见于今天低点46.06、12月26日低点42.60。