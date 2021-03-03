油价：影响石油价值的因素有哪些?

根据微观经济学的价格决定模型，全球石油价格是由供需力量决定的。供应由原材料的生产速度控制，需求则高度依赖于全球宏观经济状况。

然而，石油市场本身并不像过去那样，是由需要买卖原材料以促成其炼油厂或工厂盈利的个人组成。事实上，市场参与者中一大部分为就价格走势押注的投机者和交易员，以及已活跃在油市中，限制敞口风险的对冲者。

因此，石油价格经常受到这些交易员对未来石油供需看法的严重影响。这种情况在现代金融市场中并不罕见：比如，公司股价在其业绩公布当天就可能开始走跌。

这可能是因为投资者或已计入靓丽财报结果，转而将目光投向影响该公司长线业绩的因素。同样的原则也适用于石油，即未来供需因素预期往往会影响当前的价格。

石油常被视为波动性最大的大宗商品之一，但它也是经济意义上最为成熟的大宗商品之一。重大的地缘政治事件和自然危机可能引发价格急剧波动，但就每天的行情来看，交易员仍基于他们对供需的看法来进行报价。

哪些因素影响油价？

大宗商品交易员在确定报价时主要考虑三个因素，即：当前供应、未来供应和预期需求。

石油供应一定程度上由著名的主要产油国卡特尔组织欧佩克(OPEC)决定。欧佩克是一个由最先加入的5个成员国(伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉)于1960年建立的政府间联盟，目前有13个成员国。

根据Statista于2020年9月收集的数据，欧佩克在全球原油储量中所占份额为79.1%。

为什么交易员要密切关注欧佩克?

石油交易商需要密切关注欧佩克供应量，该供应量会根据一系列因素不断调整。对欧佩克而言，努力将油价保持在相对高位以实现盈利最大化符合其根本利益。

为了实现这一目标，欧佩克有时会减少石油供应，油价随之上涨。这是一种需谨慎运用的战略战术，因为长期减产将意味着欧佩克成员国的收入减少。

许多成功的石油交易员会寻求对供应减少提前预期，而不是等到减产落实后再行反应。

油价历史：自1999年开始

1999年至2008年，随着中国和印度等繁荣经济体推动需求增长，原油价格从每桶不到25美元上涨至每桶超过160美元。

在此之后，2007-08年的金融危机引发一轮严重的经济衰退。这种衰退带来的关键副作用之一就是能源需求减少，石油价格急跌。

经济快速复苏，2009年油价飙升了78%，并在接下来两年中继续走高。这使得页岩油开采具有了经济可行性。

当石油供应过剩时会发生什么?

当石油供应过剩时，油价就会下跌。例如美国页岩油产量在2011年至2014年期间增加了5倍，达到约480万桶/天。

这种程度的增产足以造成石油产量超过需求的供过于求格局。2014年，油价暴跌46%，次年又进一步下跌31%。但美国页岩油产量增加并非导致油价大跌的唯一原因。

什么因素导致了2014年的石油供应过剩?

导致2014年石油供应过剩的一个重要因素是美元在美联储决定缩减量宽后走强。这反过来又导致许多大宗商品价格承压。

中国本世纪前10年的快速工业化推动了工业同比增长，但2010年后产出开始放缓，石油需求也随之下降。

欧佩克成员国沙特阿拉伯的产量行动同样对油价至关重要。沙特拥有全球最大的石油储量之一。沙特的立场总在放任价格继续下跌和牺牲市场份额减产以提高价格之间摇摆不定。

沙特阿拉伯当时选择维持产量稳定，它认为短期内经受住风暴、接受较低的价格比放弃其优厚的市场份额更为重要。

2016年，油价跌破每桶30美元，而就在此前两年，油价还高于每桶100美元。最后，欧佩克确实削减了产量，并与非欧佩克国家达成协议，试图全面减少供应以更精准地满足全球需求。

在原油价格最终自底部反弹后，北美石油公司重振旗鼓，对新油井增加投资。例如，怀廷石油公司(Whiting Petroleum)与金融合作伙伴签署了几项油井参与协议，而加拿大自然资源公司(Canadian Natural Resources)则利用油价上涨的机会重启了重油钻井项目。

2016年中期至2020年年初，油价大部时间交投于50美元-70美元/桶之间，虽然期间仍出现大量波动行情。

油价是如何在2020年跌入负值的?

2020年1月，多国政府开始限制旅行和关停企业以遏制新冠病毒大流行。石油需求急剧下降，石油期货市场风声鹤唳。

需求下降随之而来的就是供应过剩。当年3月，俄罗斯出人意料地宣布，尽管全球石油消费量大幅下降，但它仍将于4月实际增产。而欧佩克为了维持市场份额也宣布将增加产量。

在储油设施爆满之际，价格有史以来第一次跌至负值。由于担心储油能力可能会在5月耗尽，产油商实际上是为了让投资者接收该大宗商品而付钱给买家。

一些公司甚至通过租用油轮来储存多余的石油供应。最后，欧佩克和俄罗斯同意联合减产，全球经济迎来封锁限制放松，价格则很快反弹至接近正常的水平。

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