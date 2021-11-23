战略储备原油释出，油价是否扩大下行系于OPEC+决策- 嘉盛集团官网

中国在上周中美两国最高领导人会议后宣布将从国家粮食与战略储备中释出原油，背后的原因是否为双方达成协议并不重要。（中国早在9月就已释出储备）。在拜登的呼吁下，日本和印度也在周一宣布释出原油。当天晚些时候美国同样宣布将自其战略石油储备中释出原油。各国释出的数量与时间仍未确定，但美国方面的数字可能高达3500万桶。接下来韩国可能宣布释出储备。

但这会影响OPEC+12月会议的决策吗？很可能没多少影响。战略储备原油的释出已被计入市场。正如我们上周所说，油价可能已在这些国家或自储备中释出原油的猜测作用下走弱。另外，OPEC+也曾在上次会议上表示，因为疫情反复导致需求匮乏，可能不会增产。随着欧洲疫情卷土重来，OPEC+很可能在12月初的会议上基本保持这样的观点。那么，西得州原油有多少下行空间呢？

自11月10日形成看跌吞噬K线以来，西得州原油从85.15不断走低，于本周一触及75.77低点。

来源: Tradingview, Stone X

油价已回撤至8月22日低点到10月25日高点行情的38.2%回档位，4小时图上的形态目标就在74.00下方不远处，那也是同期行情的50%回档位。

来源: Tradingview, Stone X

西得州原油和美元/加元之间的相关系数目前为-0.83，正如我们常说的，两者之间存在负相关联系。读数低于-0.80被视为强负相关。美元/加元日图击穿9月20日高点到10月21日低点行情的61.8%回档位1.2664后摸至AB=CD形态的目标1.2710附近，另外，该货币对止步于7月5日以来的上斜趋势线。

来源: Tradingview, Stone X

油价和美元/加元日图都处于重要关口。如果油价守住支撑位，美元/加元或走低。但若西得州油价4小时图确实完成了旗形形态，则美元/加元或许逐步走高，最终摸至下降楔形的目标兼水平阻力位1.2775。

油价下跌背后的真实原因并不重要，重要的是思考西得州油价有多少下行空间。油价会呈现“听传闻沽出、见事实买进”的行情，抑或因需求匮乏而下跌？在战略储备原油释出增加的背景下，OPEC+下次会议可能继续按兵不动，从而打开油价的反弹空间并推低美元/加元。

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