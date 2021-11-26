油价周图有望收阳，关注OPEC+决策- 嘉盛集团官网

油价周图有望收阳

注意力转向了下周的OPEC+会议，所以油价目前走出的K线都是小阴小阳。

油价略微走低，但在美国以及印度、日本等消费国宣布将释出战略储备原油以冷却油价、平抑通胀的本周，仍有望斩获超过2.5%的周涨幅。交易者将认真观察中国是否也将释出储备。

在各国宣布上述决策之前，OPEC无视原油进口国降低油价的殷切呼声，坚持7月达成的协议，即每日产出增加40万桶。

OPEC此前就已警告明年原油供应过剩，在美国释出储备后又预测库存盈余扩大至110万桶/天。

欧洲新冠病例数在增加，导致多个国家封锁。德国周四组建的新内阁以前就表态，新政府的首要任务是控制疫情，即可能管控人口流动。

油价后市展望

油价自72.70反弹，几乎触及100天均线，但已止步于50天均线78.83。

多头需要收上50天均线才有机会上攻80.00整数位与上周高点80.86，站于其上多头可能加强攻势。

而若未能收复50天均线，油价可能回落并下探74.70和200天均线所在的74.15。







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