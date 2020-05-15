石油市场未来一周：原油价格会再次破零吗?





过去几天，市场一直热情高涨地计入史上最严重油价暴跌现已结束，随着各州重启，美国市场开始清除过剩库存，4月底负油价已成历史。尽管市场头寸再平衡方面有些实质动作，但风险远未结束，尤其鉴于美国海岸外还有许多油轮尚未卸货。CFTC也一反以往的慎言立场，给市场的一片繁荣浇上了一瓢冷水。CFTC警告经纪商、交易所和清算所要做好准备，以应对原油价格再次跌入负值。很显然，CFTC预计，在WTI 6月合约5月19日到期之前，市场会出现一定程度的动荡，因此要求各交易所监控市场，并在合约情况变得无序时，通过应急权力暂停交易。鉴于上周油价上涨了11%，周一将是波动风险最高的一天。俄罗斯，巴西和病毒过去10天，俄罗斯和巴西已成为新冠病毒新的温床，俄罗斯每天新增病例约1万例，巴西每天新增近1.4万例。这两个经济体都将受疫情的严重破坏，此外，两国将无法抑制通过开采更多石油来填补收入缺口的诱惑。俄罗斯执行严格封锁的时期与美国和欧洲大致相同，但本周已开始慢慢重启，其制造业受损程度也与其它两个地区相当。4月份，俄罗斯制造业PMI降至31.3历史低点，而服务业PMI降至12.2。巴西目前病例数少于俄罗斯，但不幸的是，每天死亡人数超过800人。虽然俄罗斯石油产量技术上将受与沙特阿拉伯达成的协议限制，但其通常约80%的减产履约率最终可能会下滑。巴西将不受协议约束，今年1月，正是出于这个原因，巴西决定不加入欧佩克，以便能够随意扩大产量。

巴西原油出口：





来源：Trading Economics背道而驰周二发布的美国石油学会(API)石油库存数据通常会跟周三美国能源情报署(EIA)数据步调一致，反映出美国需求趋势的周变化，但这种相关性上周出现了背离。非官方API数据和EIA提供的政府数据之间突然出现背离，这让投资者们好奇到底是哪种数据揭示了真实的需求状况。鉴于石油公司必须向EIA报告其库存，但可选择是否向API提供信息，市场往往更为重视EIA数据。除非这两组数据再度同步，否则数据背离可能会在下周带来一些混乱。时间 事件 重要性5月19日 周二 10：00 德国5月ZEW经济景气指数 欧洲最大国家需求趋势指标5月19日 周二 WTI 6月原油合约到期 预计合约到期前波动性升温5月19日 周二15：00 美联储主席鲍威尔国会作证 鲍威尔本周警告或面临进一步经济动荡5月19日 周二21：30 API 每周美国原油库存 库存水平继续上升，但过去三周增速有所放缓，前值+758万桶5月20日 周三 德国和多个欧洲国家公共假期 布伦特原油交易量预计较平时清淡5月20日 周三15：30 EIA原油库存变化 上周意外下降74.5万桶5月21日 周四08：30 德国5月制造业PMI 随着封锁措施开始解除，德国制造业应显露改善迹象。前值34.55月21日 周四09：00 欧元区5月制造业PMI 和德国一样。前值33.45月21日 周四13：30 美国5月15日当周初请失业金 就业市场状况为美国国内石油需求的良好指标5月21日 周四14：45 美国5月制造业PMI 随着部分商业过去两周恢复营业，应自4月的36.1略有上升5月22日 周五 18：00 Baker Hughes美国石油钻井数5月22日 周五20：30 CFTC 石油净头寸 基金经理人净头寸变动