石油市场未来一周：原油价格会再次破零吗?

过去几天，市场一直热情高涨地计入史上最严重油价暴跌现已结束，随着各州重启，美国市场开始清除过剩库存，4月底负油价已成历史。尽管市场头寸再平衡方面有些实质动作，但风险远未结束，尤其鉴于美国海岸外还有许多油轮尚未卸货。
CFTC也一反以往的慎言立场，给市场的一片繁荣浇上了一瓢冷水。CFTC警告经纪商、交易所和清算所要做好准备，以应对原油价格再次跌入负值。很显然，CFTC预计，在WTI 6月合约5月19日到期之前，市场会出现一定程度的动荡，因此要求各交易所监控市场，并在合约情况变得无序时，通过应急权力暂停交易。鉴于上周油价上涨了11%，周一将是波动风险最高的一天。
俄罗斯，巴西和病毒
过去10天，俄罗斯和巴西已成为新冠病毒新的温床，俄罗斯每天新增病例约1万例，巴西每天新增近1.4万例。这两个经济体都将受疫情的严重破坏，此外，两国将无法抑制通过开采更多石油来填补收入缺口的诱惑。俄罗斯执行严格封锁的时期与美国和欧洲大致相同，但本周已开始慢慢重启，其制造业受损程度也与其它两个地区相当。4月份，俄罗斯制造业PMI降至31.3历史低点，而服务业PMI降至12.2。
巴西目前病例数少于俄罗斯，但不幸的是，每天死亡人数超过800人。虽然俄罗斯石油产量技术上将受与沙特阿拉伯达成的协议限制，但其通常约80%的减产履约率最终可能会下滑。巴西将不受协议约束，今年1月，正是出于这个原因，巴西决定不加入欧佩克，以便能够随意扩大产量。
背道而驰
周二发布的美国石油学会(API)石油库存数据通常会跟周三美国能源情报署(EIA)数据步调一致，反映出美国需求趋势的周变化，但这种相关性上周出现了背离。非官方API数据和EIA提供的政府数据之间突然出现背离，这让投资者们好奇到底是哪种数据揭示了真实的需求状况。鉴于石油公司必须向EIA报告其库存，但可选择是否向API提供信息，市场往往更为重视EIA数据。除非这两组数据再度同步，否则数据背离可能会在下周带来一些混乱。
时间 事件 重要性
5月19日 周二 10：00 德国5月ZEW经济景气指数 欧洲最大国家需求趋势指标
5月19日 周二 WTI 6月原油合约到期 预计合约到期前波动性升温
5月19日 周二15：00 美联储主席鲍威尔国会作证 鲍威尔本周警告或面临进一步经济动荡
5月19日 周二21：30 API 每周美国原油库存 库存水平继续上升，但过去三周增速有所放缓，前值+758万桶
5月20日 周三 德国和多个欧洲国家公共假期 布伦特原油交易量预计较平时清淡
5月20日 周三15：30 EIA原油库存变化 上周意外下降74.5万桶
5月21日 周四08：30 德国5月制造业PMI 随着封锁措施开始解除，德国制造业应显露改善迹象。前值34.5
5月21日 周四09：00 欧元区5月制造业PMI 和德国一样。前值33.4
5月21日 周四13：30 美国5月15日当周初请失业金 就业市场状况为美国国内石油需求的良好指标
5月21日 周四14：45 美国5月制造业PMI 随着部分商业过去两周恢复营业，应自4月的36.1略有上升
5月22日 周五 18：00 Baker Hughes美国石油钻井数
5月22日 周五20：30 CFTC 石油净头寸 基金经理人净头寸变动
CFTC也一反以往的慎言立场，给市场的一片繁荣浇上了一瓢冷水。CFTC警告经纪商、交易所和清算所要做好准备，以应对原油价格再次跌入负值。很显然，CFTC预计，在WTI 6月合约5月19日到期之前，市场会出现一定程度的动荡，因此要求各交易所监控市场，并在合约情况变得无序时，通过应急权力暂停交易。鉴于上周油价上涨了11%，周一将是波动风险最高的一天。
俄罗斯，巴西和病毒
过去10天，俄罗斯和巴西已成为新冠病毒新的温床，俄罗斯每天新增病例约1万例，巴西每天新增近1.4万例。这两个经济体都将受疫情的严重破坏，此外，两国将无法抑制通过开采更多石油来填补收入缺口的诱惑。俄罗斯执行严格封锁的时期与美国和欧洲大致相同，但本周已开始慢慢重启，其制造业受损程度也与其它两个地区相当。4月份，俄罗斯制造业PMI降至31.3历史低点，而服务业PMI降至12.2。
巴西目前病例数少于俄罗斯，但不幸的是，每天死亡人数超过800人。虽然俄罗斯石油产量技术上将受与沙特阿拉伯达成的协议限制，但其通常约80%的减产履约率最终可能会下滑。巴西将不受协议约束，今年1月，正是出于这个原因，巴西决定不加入欧佩克，以便能够随意扩大产量。
巴西原油出口：
来源：Trading Economics
背道而驰
周二发布的美国石油学会(API)石油库存数据通常会跟周三美国能源情报署(EIA)数据步调一致，反映出美国需求趋势的周变化，但这种相关性上周出现了背离。非官方API数据和EIA提供的政府数据之间突然出现背离，这让投资者们好奇到底是哪种数据揭示了真实的需求状况。鉴于石油公司必须向EIA报告其库存，但可选择是否向API提供信息，市场往往更为重视EIA数据。除非这两组数据再度同步，否则数据背离可能会在下周带来一些混乱。
时间 事件 重要性
5月19日 周二 10：00 德国5月ZEW经济景气指数 欧洲最大国家需求趋势指标
5月19日 周二 WTI 6月原油合约到期 预计合约到期前波动性升温
5月19日 周二15：00 美联储主席鲍威尔国会作证 鲍威尔本周警告或面临进一步经济动荡
5月19日 周二21：30 API 每周美国原油库存 库存水平继续上升，但过去三周增速有所放缓，前值+758万桶
5月20日 周三 德国和多个欧洲国家公共假期 布伦特原油交易量预计较平时清淡
5月20日 周三15：30 EIA原油库存变化 上周意外下降74.5万桶
5月21日 周四08：30 德国5月制造业PMI 随着封锁措施开始解除，德国制造业应显露改善迹象。前值34.5
5月21日 周四09：00 欧元区5月制造业PMI 和德国一样。前值33.4
5月21日 周四13：30 美国5月15日当周初请失业金 就业市场状况为美国国内石油需求的良好指标
5月21日 周四14：45 美国5月制造业PMI 随着部分商业过去两周恢复营业，应自4月的36.1略有上升
5月22日 周五 18：00 Baker Hughes美国石油钻井数
5月22日 周五20：30 CFTC 石油净头寸 基金经理人净头寸变动
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