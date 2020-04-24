一周油市展望：沙特油轮会怎样?





下周石油市场面临一个大问题，满载4000万桶石油驶往美国的沙特油轮会发生什么?这些油轮正驶进一个并不友好的环境，当地石油储存空间匮乏已导致西德州原油价格本周遭遇现象级大跌，且看不到任何需求明显上升的迹象，与此同时，美国总统已威胁要阻止这些原油的进口。而参议员特德·克鲁兹的表态就没那么隐晦了，“把油轮调转方向，”他在推文中写道。本周西德州原油价格的暴跌仅部分归咎于基本面因素；更为严重的短期问题是，没有哪个交易商愿意在储存任何石油都极为困难的情况下交割数千桶石油。目前，美国6.53亿桶的石油储存空间有近60%被占用。在正常情况下，这不会造成任何问题，但由于未来几周（也可能几个月）需求或受新冠疫情侵蚀，而生产和进口数量仍在强劲增长，因此5月下旬到8月，人们对库存空间占用的预测各不相同。难怪20艘驶往美国的沙特油轮会引发各种复杂情绪，其中包含了挫败、愤怒，还有恐慌！沙特托运人的选择十分有限：沙特人需在有限的时间内为他们的原油货物找到储存场所。他们可能会考虑将货物转运亚洲或欧洲市场，这也会给接收当地带来额外的压力，并可能打压布伦特原油价格。美国最大的石油储存设施场所——位于俄克拉荷马州的库欣——可能在未来三周内全部占用。更大的问题是，全球各地库存也在不断增加。关于中国储油能力目前并无可靠数据，但美国储存空间占用速度与其它各大洲的储存空间占用速度之间存在某种相关性。本月早些时候，国际能源署报告称，今年第二季度全球原油库存可能增加1190万桶/天，达历史最高水平。该机构假设只有约80%的全球名义产能处在运营水平，这意味着按照目前的增加速度，库存水平可能在年中达到运营能力的极限。与此同时，美国消费已降至数十年来最低水平。全国各地封锁、旅游全停以及就业市场巨大萎缩，已导致需求降至平均每天1410万桶，创下自EIA上世纪90年代初发布每周数据以来的最低水平。









来源：EIABP和壳牌财报英国石油（BP）和壳牌将分别在周二和周四公布财报，尽管财报结果还不会反映出新冠肺炎疫情带来的所有损失，但毫无疑问，财报会让我们看到一个艰难的季度。今年1月，首批新冠肺炎病例披露后不久，亚洲需求就开始受到影响，随后是欧洲和美国。在意大利石油生产商Eni发布的一组可比数据中，亏损最大的一项来自该公司调整了存货账面价值，以反映出新的市场价格。这个过程，BP和壳牌等其它石油巨头下周也必须经历。时间 事件 重要性4月28日 周二07：00 BP财报 很可能因油价下跌减记4月28日 周二21：00 API 原油库存报告 库存或进一步增加，但随着部分州重启商业活动，增幅或低于上周4月29日 周三13：30 美国1季度GDP 报告期间仅覆盖了新冠病毒蔓延和美国实施封锁措施的初期4月29日 周三15：30 EIA原油库存报告 库存或进一步攀升4月30日 周四02：00 中国4月制造业PMI 应几乎回到新冠疫情前水平4月30日 周四07：00 壳牌财报 面临BP 类似问题4月30日 周四10：00 欧盟1季度GDP 预计较上月下行，或跌至-2.5%4月30日 周四13：30 美国初请失业金人数 随着一些州重启，在上周人数减少后，应进一步下降。5月1日 周五 劳动节 中国及部分欧洲市场休市