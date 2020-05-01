未来一周石油市场：美国重要企业财报待发









现在一切都是时间问题，两种相反的趋势需要时间才能找到新的平衡。从5月1日起，美国各州可以正式取消居家令。而非正式重启已于一周多前开始。从下周开始，美国就业市场、零售支出和交通运输将开始回暖，但不会很快自0%恢复到100%。由于大批失业加上随之而来零售购买力下降，更可能看到的是约25%-30%产能恢复。尽管限制措施有所放松，但很多人的安全感还不足以让他们回到新冠肺炎大流行之前的生活状态；据《华尔街日报》报道，这部分人群比例接近60%。不过，未来几周，随着部分失业人口重返就业，需求应会逐渐开始好转。供应方面，欧佩克国家和俄罗斯将自本月初开始减产，减产规模将达到每天970万桶，美国石油生产商也将减产，康菲石油将从6月份开始每天减产130万桶。但美国各州的缓慢重启只能解决一小部分问题。数十艘满载油轮停在南加州海岸附近的画面十分直观地告诉我们，石油过剩程度有多严重。此外,沙特阿拉伯和其他欧佩克国家曾于四月最大化增产以平衡5月开始的收入减少，而这些产量中很大一部分（据能源研究公司Rystad Energy报告，为28艘油轮）仍正向美国涌过来。所以时间点是关键。尽管未来几周供需状况将开始略有变化，但在开始得到改善之前，供应过剩首先可能会进一步恶化。周二API周原油库存、周三EIA石油库存、周四美国失业数据及周五贝克休斯钻井数，这些数据应综合考量，以帮我们形成更为清晰的看法。时间 事件 重要性5月4日 周一8：55 德国4月制造业PMI 涵盖了德国最严重封锁期。前值34.45月4日 周一9：00 欧元区4月制造业PMI 和德国一样。3月前值33.65月5日 周二 欧元区经济增长预测 对新冠肺炎疫情后经济增长的预测5月5日 周二21：30 API 每周原油库存 很可能自1000万桶跃升5月6日 周三 通用汽车财报 了解该公司对今年汽车销售的预期5月6日 周三15：30 EIA 原油库存 前值899.1万，低于API数字5月7日 周四 中国4月进出口数据 数据将显示，在新冠肺炎大流行得到控制后，中国经济是否重回正轨。5月7日 周四13:30 美国初请失业金 随着就业市场再度复苏，数据应有所改善。5月8日 周五 美国公共假期 休市5月8日 周五18：00 贝克休斯钻井数 预计钻井数进一步减少5月8日 周五20：30 CFTC 石油净头寸 基金经理人净石油头寸数据