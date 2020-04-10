原油市场展望：轮到非OPEC产油国行动了





欧洲部分国家正试水减轻封锁，其中奥地利计划从下周开始重启经济活动而丹麦重新开学，与此同时，美国的新冠大流行病正在造成严重得多的冲击。考虑到美国在疫情控制方面落后于欧洲，下周的美国原油与经济数据的重要性高于平常情况，因透过其将快速探查疫情对国内原油市场的破坏程度。OPEC+：接下来如何？沙特阿拉伯与俄罗斯已被迫修好，并且与其它OPEC成员一起，同意减产1000万桶/天。这样的决定耗费了漫长的时间，但减产的幅度仅将能够减缓油价的下滑，原因在于大流行病以来全球需求已经跌逾30%。欧洲一些体量较小的国家正在讨论放松封锁，但客观上来讲，这些国家也曾表示，将继续封锁边境，并且不会允许国际旅行与度假，直到疫苗研制成功。这意味着原油需求的两个主要构成，即来自汽车/公交车和来自航空公司的燃料油需求，在秋季之前不大可能明显增加。OPEC与俄罗斯已经做出了自己的行动，所以对原油行业的其余支持将不得不着落于其它方面。在今天的G20会议上，其它国家可能将被要求或承诺降低产出，或为各自的战略储备购买更多的原油，以减少市场多余的供应。现在将主要取决于最大的生产国，包括加拿大、墨西哥、巴西和美国。EIA报告、钻井数量与失业金申领数据除了新冠病毒感染人数以外，目前最可怕的美国数据可能是初请失业金人数激增。根据目前的统计数据，前三周失业金申请人数分别新增330万人、680万人和660万人。在失业大潮发生转变之前，原油市场的趋势也不会发生改变（除了非常短暂的时刻），原因就在于根本性的国内需求仍远低于危机前的水平。美国能源信息署周三的报告可能显示，原油产出进一步下降以及美国国内需求遭到更严重的冲击。精炼厂利用率已经降至75.6%，低于月初的82.9%；美国原油日平均精炼输入减少130万桶，至1360万桶。美国运营中钻井数量减少近10%，至664，同比下降361。接下来的一周里，请关注来自产油方的更多信息，可以是它们将放弃未来项目，关闭部分生产，也可以是裁员。

时间 事件 重要性周一（4月13日） 复活节 欧洲与澳大利亚休市周一（4月13日） 俄罗斯预算 如果俄罗斯预算为赤字，对于原油市场来说是个警示信号，市场需要更加密切地关注俄罗斯的原油产出决策周二（4月14日） 中国3月贸易帐 将展示中国3月贸易受疫情冲击的程度周二（4月14日）20：30 CFTC原油持仓报告 因复活节而延期公布的数据周二（4月14日）21：30 API美国每周原油库存 前值报在1193.8万桶周三（4月15日） 13.15 美国3月工业产出 病毒造成的封锁对美国工业产出影响的第一印象周三（4月15日）15：00 EIA 美国原油库存 由于失业迅速飚升加上商店关门，预计闲置库存增加周四（4月16日） OPEC 月度原油市场报告 涵盖3月全球需求与OPEC产出周四（4月16日）13.30 美国初请失业金人数 恶劣的美国失业数据全面呈现就业市场的崩溃周五（4月17日） 03.00 中国3月工业增加值 预计随着疫情后复产，显示2月数据改善周五（4月17日）03.00 中国一季度GDP 一览中国在走出大流行病后的需求情况周五（4月17日） 18.00 Baker Hughes美国原油钻井 上周钻井数量下降64，至664，同比下降361，预计继续下降周五（4月17日） 20.30 CFTC原油持仓报告 货币基金经理的原油持仓