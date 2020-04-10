原油市场展望：轮到非OPEC产油国行动了

欧洲部分国家正试水减轻封锁，其中奥地利计划从下周开始重启经济活动而丹麦重新开学，与此同时，美国的新冠大流行病正在造成严重得多的冲击。考虑到美国在疫情控制方面落后于欧洲，下周的美国原油与经济数据的重要性高于平常情况，因透过其将快速探查疫情对国内原油市场的破坏程度。
OPEC+：接下来如何？
沙特阿拉伯与俄罗斯已被迫修好，并且与其它OPEC成员一起，同意减产1000万桶/天。这样的决定耗费了漫长的时间，但减产的幅度仅将能够减缓油价的下滑，原因在于大流行病以来全球需求已经跌逾30%。欧洲一些体量较小的国家正在讨论放松封锁，但客观上来讲，这些国家也曾表示，将继续封锁边境，并且不会允许国际旅行与度假，直到疫苗研制成功。
这意味着原油需求的两个主要构成，即来自汽车/公交车和来自航空公司的燃料油需求，在秋季之前不大可能明显增加。OPEC与俄罗斯已经做出了自己的行动，所以对原油行业的其余支持将不得不着落于其它方面。在今天的G20会议上，其它国家可能将被要求或承诺降低产出，或为各自的战略储备购买更多的原油，以减少市场多余的供应。现在将主要取决于最大的生产国，包括加拿大、墨西哥、巴西和美国。
EIA报告、钻井数量与失业金申领数据
除了新冠病毒感染人数以外，目前最可怕的美国数据可能是初请失业金人数激增。根据目前的统计数据，前三周失业金申请人数分别新增330万人、680万人和660万人。在失业大潮发生转变之前，原油市场的趋势也不会发生改变（除了非常短暂的时刻），原因就在于根本性的国内需求仍远低于危机前的水平。
美国能源信息署周三的报告可能显示，原油产出进一步下降以及美国国内需求遭到更严重的冲击。精炼厂利用率已经降至75.6%，低于月初的82.9%；美国原油日平均精炼输入减少130万桶，至1360万桶。美国运营中钻井数量减少近10%，至664，同比下降361。接下来的一周里，请关注来自产油方的更多信息，可以是它们将放弃未来项目，关闭部分生产，也可以是裁员。
周一（4月13日） 复活节 欧洲与澳大利亚休市
周一（4月13日） 俄罗斯预算 如果俄罗斯预算为赤字，对于原油市场来说是个警示信号，市场需要更加密切地关注俄罗斯的原油产出决策
周二（4月14日） 中国3月贸易帐 将展示中国3月贸易受疫情冲击的程度
周二（4月14日）20：30 CFTC原油持仓报告 因复活节而延期公布的数据
周二（4月14日）21：30 API美国每周原油库存 前值报在1193.8万桶
周三（4月15日） 13.15 美国3月工业产出 病毒造成的封锁对美国工业产出影响的第一印象
周三（4月15日）15：00 EIA 美国原油库存 由于失业迅速飚升加上商店关门，预计闲置库存增加
周四（4月16日） OPEC 月度原油市场报告 涵盖3月全球需求与OPEC产出
周四（4月16日）13.30 美国初请失业金人数 恶劣的美国失业数据全面呈现就业市场的崩溃
周五（4月17日） 03.00 中国3月工业增加值 预计随着疫情后复产，显示2月数据改善
周五（4月17日）03.00 中国一季度GDP 一览中国在走出大流行病后的需求情况
周五（4月17日） 18.00 Baker Hughes美国原油钻井 上周钻井数量下降64，至664，同比下降361，预计继续下降
周五（4月17日） 20.30 CFTC原油持仓报告 货币基金经理的原油持仓
最新研究消息
五月 24, 2023 08:23 上午
五月 22, 2023 01:33 上午
一月 26, 2023 03:18 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
十二月 20, 2022 04:48 上午
十二月 13, 2022 03:48 上午
立即开户
体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
Web Trader平台
我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。