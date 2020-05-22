钻井平台数量的下降应会趋于稳定





钻机平台数量创历史新低过去四周，随着新冠肺炎疫情长时间持续，钻井平台加速关闭，美国活跃钻井平台数急剧下降。根据贝克休斯的美国每周钻井平台报告，截至5月15日一周，只有339座平台仍在使用，比去年同期减少了648座。类似情况也出现在加拿大，该国目前只有23座钻井平台仍在使用，而去年同期为63座。今年4月，西德州原油跌入负价格，这对北美钻井业务的影响比世界其他任何地方都要严重得多，北美钻井平台降幅为60%，而全球降幅仅为13%。中东地区只有8座钻井平台关闭，亚洲40座。在价格的过山车行情后，特别随着各州逐步重启经济，美国钻井平台数量应开始稳定。然而，随着新冠病毒肆虐巴西和厄瓜多尔，下个月的国际数据可能会显示拉美产量大幅下降。拉丁美洲最大原油生产国委内瑞拉目前还不是新冠疫情热点地区。





航空公司夏季复飞随着越来越多的航空公司开始恢复运营，未来一周航空燃油需求将开始回升。旅客们在数周封锁后的急切出游愿望和旅行健康风险担忧之间左右为难，6月份航空旅行可能会增加15%至20%。例如，法国、意大利和西班牙为欧洲最热门的三个旅游目的地，同时也是受新冠疫情影响最重的国家。汉莎航空公司恢复了飞往106个目的地航班，但其庞大的机队(欧洲最大机队)中只有20%的飞机将首先复飞。规模较小的奥地利航空公司和布鲁塞尔航空公司仍将停飞。美国大型航空公司达美航空、美国航空和联合航空也开始重新引入外国航班，其中包括飞往中国的航班。而在新冠疫情大流行期间，像达美航空就暂停了几乎所有海外航班，但从6月起，该公司将恢复飞往加勒比海、拉丁美洲和伦敦的航班。鉴于英国对所有进入英国旅客实行14天隔离措施，伦敦线路的运行情况仍有待观察。汽车销量暴跌，但运输需求回暖在欧洲，公共交通是一种主流交通解决方案，社会疏离要求使得公共汽车和火车等越来越难满足公众的经济出行需求。随着封锁限制的放松，首先值得注意的是路上汽车数量大大增加。虽然这尚未反映在汽车销量上——欧洲4月份汽车销量暴跌76%——但与3、4、5月份相比，6月份汽油销量仍将大幅增长。美国方面，交通需求复苏速度将很大程度上与就业市场挂钩。尽管全美50个州取消居家令将确保需求稳步回升，但大量失业令需求复苏受抑。





时间 事件 重要性5月25日 周一 英国公共假期 英国市场休市5月25日 周一 美国阵亡战士纪念日 美国市场休市5月25日 周一07：00 德国1季度GDP 料 - 2.2%5月25日 周一09：00 德国5月IFO商业预期指数 德国商业经理人的景气预期5月27日 周三 21：30 API 每周原油库存 数据通常周二发布，但因为本周公共假期，发布日推迟一天5月28日 周四13：30 美国初请失业金 5月15日结束一周数据。前值+243.8万人次5月28日 周四 16：00 EIA原油库存 本周推迟一天发布5月29日 周五18：00 贝克休斯美国石油钻井数 5月5日减少339座，同比减少648座5月29日 周五20：30 CFTC净石油头寸 基金经理人石油头寸变化