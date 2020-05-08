石油市场未来一周：欧佩克减产落实情况、美国失业状况和中国工业数据

来源：中国国家统计局，FocusEconomics calculations.



未来一周的油市将取决于欧佩克5月和6月减产遵守情况、美国就业市场状况以及中国工业在新冠肺炎肆虐后开始反弹的速度。随着5月22日WTI合约下个到期日的临近，投机交易员可能谨慎行事，这意味着在近期油价上涨后，未来一周可能会出现一些仓位调整。减产俄罗斯和沙特阿拉伯等欧佩克国家承诺的减产将在5月份开始实施，但这并不意味着原油供应会猛然缩减。在5月1日最后期限之前装载的沙特油轮，一些仍在运输途中，其他的正停泊在美国海岸等待卸货。俄罗斯将用5月和6月的大部分时间来指定此次成本高昂的减产计划，根据以往表现，其遵守的减产额度可能为80%左右。石油产量仍是一场看谁能在当前油价水平下挺住最长时间的游戏，而俄罗斯和沙特阿拉伯最终可能会占上风。康菲石油、埃克森美孚和雪佛龙均宣布减产，减产规模总计超过100万桶/天，而美国有7家页岩油生产商申请破产保护。一些规模较小的美国生产商表示，他们希望7月底或8月初能恢复生产，但鉴于美国就业市场严重受损，失业率飙升至14.7%，新失业人数已上升到3200万以上，这些厂商的估计可能是有点过于乐观。关注周四新增失业人口和周五的美国工业产值数据，看看随着美国各地放松封锁，是否会显露经济开始复苏的迹象。投机头寸自4月底WTI原油5月期货合约价格暴跌以来，对冲基金和其他基金经理一直押注4月合约价格已构筑至今年低点。随着WTI期货自接近10美元的低点反弹至24美元，基金经理全线买入各种石油期货和期权合约，规模等同于4100万桶原油。随着6月WTI期货合约到期日临近，这种不确定的乐观情绪即将受到考验。周五公布的CFTC交易员持仓数据滞后于市场一周，但将开始反映出在美国严重石油过剩得到解决前，后市可能呈现出的一种模式。中国是隧道尽头的亮光吗？中国4月份工业产值数据将告诉我们，中国已自新冠肺炎疫情中多大程度复苏。中国其它多数指标目前仍低于疫情前水平，尤其贸易和GDP数据，但周五公布的4月份工业生产数据将显示，中国是否已恢复到疫情前水平。对数据的解读并不能一目了然，因为复苏不仅取决于中国国内的情况，还取决于全球疫情蔓延对中国商品需求的影响程度。但中国工业生产的复苏也意味着，中国有等待西方商品和产品的需求，一旦这些地区疫情得到控制，欧洲和美国的生产可能会走出低谷。中国工业生产





时间 事件 重要性5月12日周二21：30 API每周原油库存 5月8日结束一周库存数据5月13日周三 欧佩克月度油市报告 欧佩克对原油消费国需求受损程度的分析以及短期预期5月13日周三15：30 EIA 原油库存 5月8日结束一周库存数据。上周原油库存水平开始突破5年均值。5月14日周四 13：30 美国初请失业金人数 自上周320万上升至总335万5月15日周五 03：00 中国4月工业生产 前值下降1.1%，4月数据应开始反映出中国重回疫情前运转水平5月15日周五 07：00 德国1季度GDP 显示新冠疫情给德国1季度经济造成的损害程度5月15日周五 10：00 欧盟1季度GDP 前值- 3.8%5月15日周五 10：00 美国4月工业生产 预计月率下降11%5月15日周五 18：00 Baker Hughes石油钻井数5月15日周五 20：30 CFTC净石油头寸 基金经理人过去五周间增持原油头寸