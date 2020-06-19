震荡时期外汇市场的交易机遇与风险管理策略





经验丰富的交易员清楚，全球金融市场在低波动时期与高波动时期之间来回摆动。这些不同的波动性机制可以限定在某个市场（比如股市、债市、大宗商品市场、外汇市场，等），但市场波动的量级同时影响所有金融市场的情况也很常见。换言之，在全球金融体系的相互关联性中，当股市波动加大时，我们通常看到大宗商品与外汇市场的价格波动同样加剧。在我们最近所见的这种波动性上升的环境中，外汇市场相比其它市场拥有多个优势。但利用这些机会的前提是，交易员必须贯彻良好的风险管理策略。在震荡环境中交易外汇市场的优势1. 首先，同样也许是最重要的一点，外汇市场是世界上体量最大的金融市场，日成交量超过5万亿美元。这创造了无与伦比的流动性，允许投资者以市价快速买进卖出。其它市场在爆发波动性时，流动性通常枯竭，导致以公布的市场价格进行交易的难度增大。关于市场流动性与波动性的更多信息，请观看这段短视频。2. 其次，外汇市场每周五天、每天24小时开放交易。这样超长的交易时间使得外汇交易员可以在一周的任何时候开仓关仓；而股市与债市与之不同，一般至少有三分之二的时间处于闭市状态。全球政治、经济与社会动态并不必然遵循传统的朝九晚五的时间表，尤其是北美的事态发展。所以，相比其它市场，外汇市场全天候交易的特性是提供给外汇交易员的关键优势。参与其它市场交易的投资者在市场休市时，其持有的交易单子可能遭遇价格反转的跳空“缺口”。3. 最后，外汇市场是双向波动市场。也就是说，交易员卖出货币与买入货币一样简单。这个优势在熊市中尤为明显。在熊市中，无论公司的质地、长期前景如何，大部分股票都会同步下跌。在这些类型的环境中，买入任何个股都难以获利。但外汇交易员可以更加轻松地利用市场趋势，交易货币对的上涨趋势抑或下跌趋势。交易员也能做空股票，但通常需要特殊的账户类型，并且得到监管机构的批准。风险管理策略为震荡市保驾护航无论投资者参与的是哪个金融市场，在多变的环境中进行交易至少需要考虑三大风险管理策略：1. 一般而言，在震荡的市况中，交易员可能考虑降低头寸大小、扩大止损距离、提高获利目标，与缩短持有时间。在2019年这个历史上的低波动期间，欧元/美元全年平均波幅为65-70点子。但在2009年、2010年和2011年，即大金融危机与主权债务崩盘时期，该货币对的日波幅超过150点子。如果交易员制定一项捕捉单日行情主波段的策略 – 假设是欧元/美元2019年50点子的行情 – 那么到了欧元/美元日波幅超过100点子的时候，交易员或许考虑这样的风险管理策略，即放大止损与获利目标以及/或者降低头寸大小。此外，当市场波动的幅度相对买卖价差扩大时，某些短线交易策略与货币对的获利潜力可能更大。交易员持续不断地监测市场波动并对现有策略进行调整，可望领先于市场波动性机制的转变。2. 在波动较为平和的市场，交易员经历市价单“滑点”的可能性较低。所谓“滑点”就是，交易单子的执行价格不同于预期价格。但当市场波动性增加时，利用停止与限价单以确保交易单子在期望的价格执行就变得非常重要。这么做可能增加工作量，但利用停止与限价单，不管市场波动有多迅速，交易员都可以维持适宜的风报比。3. 在不同的市场环境全面审视交易与风险管理策略不在本文探讨范围内，我们鼓励读者在我们网站上的“教育板块”与我们的“外汇交易基础”系列网络研讨会，了解更多具有操作性的见解。外汇市场庞大的规模、超长的交易时间与双向波动的特性对交易员具有不一般的吸引力。通过调整策略、了解订单类型与持续学习，交易员可以最大程度地提高成功驾驭震荡市况的几率。