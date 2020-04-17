一周油市展望：我们到了吗？





分阶段重启美国经济随着美国封锁措施不仅继续令企业和就业市场受创，也让所有牵涉其中的人倍感煎熬，白宫本周提出的重启经济蓝图为封锁中的美国公民送去了一道所谓“隧道尽头的亮光”。该蓝图允许分阶段重启美国经济，具体取决于疫情得到控制的明确迹象，而且日期并非板上钉钉，将由各州州长决定其所在州是否符合重启标准。鉴于在过去四周中有超过2000万人失业，尽快重启经济的压力将是巨大的。未来一周，一些州长可能会通过这一方案逐步复工，并试探性地重启商业活动。





财报季本周，斯伦贝谢启动石油行业企业财报季。作为石油服务提供商，斯伦贝谢活跃在多数石油巨头的全球运营项目当中，可作为观察石油业炼油，仍在线项目及对比不同地区对新冠疫情反应的一个很好的代表型企业。该公司季度收入同比下降9%，年收下降5%，考虑到当前新冠疫情全球蔓延，这个数字可解读为表现不错。石油服务公司哈里伯顿和贝克休斯将分别于周一和周三公布财报，它们对全球钻探活动的评估将告诉我们石油钻探和开采活动的缩减幅度以及哪些地区受创最为严重。全球各大石油巨头财报发布都挤在了4月的最后一周，道达尔、荷兰皇家壳牌、英国石油、康菲石油、埃克森美孚、雪佛龙以及中国的中海油和中石化将于前后几天陆续揭晓财报。尽管我们知道欧佩克和俄罗斯的计划减产规模，但至少理论上，美国和加拿大这些产油国的减产计划还没有确定消息。各大石油公司财报将为我们提供一个机会，帮助了解多少公司已减产，及它们对未来几个月需求（尤其来自航空等严重波及行业的需求）受创程度的预期。俄罗斯和欧佩克减产：第三轮尽管俄罗斯和欧佩克已同意在市场供过于求的情况下大幅削减油产，但白纸上已经确定的东西和现实生活中正在发生的情况仍存在很大偏差。俄罗斯产油商都抱着“不是我”的立场，争论谁应是减产一方。考虑到减产相关代价高昂，不仅俄罗斯，其他国家的产油商都将尽可能地拖延减产。留意俄罗斯和沙特阿拉伯有关实际产量和出口水平的最新消息。