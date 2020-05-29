一周原油展望：欧佩克又一轮角力

欧佩克会议召开在即，沙特阿拉伯、欧佩克和俄罗斯之间开始围绕产量水平展开新一轮角力。俄罗斯和沙特阿拉伯之间则再次针锋相对。尽管沙特呼吁将当前减产期限延长到7月最后期限之后，俄罗斯生产商却不愿这么做。但与新冠疫情爆发伊始两大主要产油国之间的分歧相比，这次的不同不仅在于两国各自已大幅降低产量水平 - 沙特石油出口总额可自4月的930万桶降至5月的660万桶，而且美国产量同样也显著缩减。截至上周末，美国石油钻井平台数量大幅减少，只有318座仍在运营，较2019年同期减少了整整665座。这一点，再加上欧洲和美国全面重启经济，让人们很难判断石油生产国产出“应该”在什么水平。俄罗斯将再次使出拖延战术，先行等待，看看欧洲和美国的经济重启能否带来足够的需求，来消弭积累的过剩产量。鉴于大量沙特石油出口在减产前夕涌向美国，现在不是正在卸货就是在等待卸货，因此，美国石油协会和能源信息署本周报告都显示库存增加，美国的情况还有一段时间才能明朗。尽管如此，未来几周，美国原油供应过剩状况应该会开始缓解。沙特5月份仅向美国输送了57万桶原油，低于4月份的13亿桶。周一公布的美国、欧元区和德国制造业PMI数据将有助于人们了解主要经济体制造业复苏速度，以及未来几周需求状况。另外，周四和周五的美国失业数据同样关键。空中交通怎么了？大多数成功挺过新冠肺炎疫情的航空公司（尽管有些是在政府的帮助下，如汉莎航空公司和美国航空公司）都将于6月份暂时恢复航班，并预计7月和8月期间增加执飞飞机数量。国际航协（IATA）在每个月底发布的月度航空乘客市场分析报告中，对航空业今年余下时间状况给出了最接近实际情况的预测。今年4月。IATA调查乘客中有47%表示，他们将等一两个月再坐飞机，而30%的人则表示六个月以内都不会搭乘飞机。粗略统计下这些数据，这30%的旅客，加上另外10%表示年底前都不会坐飞机的旅客以及5%在可预见未来都不打算坐飞机的旅客，得出的总体比例意味着航空旅行今年年底前不大可能恢复55%以上的载客能力。





在新冠疫情全面肆虐的拉丁美洲，其航空业复苏所需时间将会更长，一些国家（如阿根廷）计划实施航班禁令直到9月1日。目前来看，市场可用的过剩航空燃油不是被混入柴油池，成为过剩柴油就是被储存在海上。海上存储风险很高，因为数月后，燃油质量会降级且不再能用于飞行。在所有的石油产品需求中，航空燃油需求的恢复可能需要最长的时间。时间 事件 重要性5月31日 周日 02：00 中国国家统计局5月份制造业PMI 预计中国制造业5月份进一步复苏。4月PMI为50.86月1日 周一 02：45 中国5月份财新制造业 PMI 财新调查对象为小中型企业6月1日 周一08：55 德国5月份制造业PMI 前值36.8，显示收缩6月1日 周一 09：00 欧元区5月份制造业PMI 前值 39.5，预计变化很小6月1日 周一 14：45 美国5月份制造业 PMI 前值 38.96月2日 周二 n/a 美国5月份汽车销售 前值114万6月2日 周二21：30 API美国原油库存 虽然预期下降，上周库存意外增加6月3日 周三15：00 美国4月份工厂订单 预计-12.4%6月3日 周三 15：30 EIA 美国原油库存 前值+ 792.8万桶6月4日 周四13：30 美国初请失业金 本周增加210万人6月5日 周五18：00 贝克休斯美国石油钻井平台数 随着美国经济重启，活跃平台数的减少或告一段落6月5日 周五20：30 CFTC石油净头寸 基金经理人投机性石油头寸数据