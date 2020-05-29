一周原油展望：欧佩克又一轮角力

欧佩克会议召开在即，沙特阿拉伯、欧佩克和俄罗斯之间开始围绕产量水平展开新一轮角力。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2020/5/29 23:25:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

欧佩克会议召开在即，沙特阿拉伯、欧佩克和俄罗斯之间开始围绕产量水平展开新一轮角力。俄罗斯和沙特阿拉伯之间则再次针锋相对。尽管沙特呼吁将当前减产期限延长到7月最后期限之后，俄罗斯生产商却不愿这么做。
但与新冠疫情爆发伊始两大主要产油国之间的分歧相比，这次的不同不仅在于两国各自已大幅降低产量水平 - 沙特石油出口总额可自4月的930万桶降至5月的660万桶，而且美国产量同样也显著缩减。截至上周末，美国石油钻井平台数量大幅减少，只有318座仍在运营，较2019年同期减少了整整665座。这一点，再加上欧洲和美国全面重启经济，让人们很难判断石油生产国产出“应该”在什么水平。
俄罗斯将再次使出拖延战术，先行等待，看看欧洲和美国的经济重启能否带来足够的需求，来消弭积累的过剩产量。鉴于大量沙特石油出口在减产前夕涌向美国，现在不是正在卸货就是在等待卸货，因此，美国石油协会和能源信息署本周报告都显示库存增加，美国的情况还有一段时间才能明朗。尽管如此，未来几周，美国原油供应过剩状况应该会开始缓解。沙特5月份仅向美国输送了57万桶原油，低于4月份的13亿桶。
周一公布的美国、欧元区和德国制造业PMI数据将有助于人们了解主要经济体制造业复苏速度，以及未来几周需求状况。另外，周四和周五的美国失业数据同样关键。
空中交通怎么了？
大多数成功挺过新冠肺炎疫情的航空公司（尽管有些是在政府的帮助下，如汉莎航空公司和美国航空公司）都将于6月份暂时恢复航班，并预计7月和8月期间增加执飞飞机数量。国际航协（IATA）在每个月底发布的月度航空乘客市场分析报告中，对航空业今年余下时间状况给出了最接近实际情况的预测。今年4月。IATA调查乘客中有47%表示，他们将等一两个月再坐飞机，而30%的人则表示六个月以内都不会搭乘飞机。粗略统计下这些数据，这30%的旅客，加上另外10%表示年底前都不会坐飞机的旅客以及5%在可预见未来都不打算坐飞机的旅客，得出的总体比例意味着航空旅行今年年底前不大可能恢复55%以上的载客能力。

在新冠疫情全面肆虐的拉丁美洲，其航空业复苏所需时间将会更长，一些国家（如阿根廷）计划实施航班禁令直到9月1日。目前来看，市场可用的过剩航空燃油不是被混入柴油池，成为过剩柴油就是被储存在海上。海上存储风险很高，因为数月后，燃油质量会降级且不再能用于飞行。在所有的石油产品需求中，航空燃油需求的恢复可能需要最长的时间。

时间 事件 重要性
5月31日 周日 02：00 中国国家统计局5月份制造业PMI 预计中国制造业5月份进一步复苏。4月PMI为50.8
6月1日 周一 02：45 中国5月份财新制造业 PMI 财新调查对象为小中型企业
6月1日 周一08：55 德国5月份制造业PMI 前值36.8，显示收缩
6月1日 周一 09：00 欧元区5月份制造业PMI 前值 39.5，预计变化很小
6月1日 周一 14：45 美国5月份制造业 PMI 前值 38.9 
6月2日 周二  n/a 美国5月份汽车销售 前值114万
6月2日 周二21：30 API美国原油库存 虽然预期下降，上周库存意外增加
6月3日 周三15：00 美国4月份工厂订单 预计-12.4% 
6月3日 周三 15：30 EIA 美国原油库存 前值+ 792.8万桶
6月4日 周四13：30 美国初请失业金 本周增加210万人
6月5日 周五18：00 贝克休斯美国石油钻井平台数 随着美国经济重启，活跃平台数的减少或告一段落
6月5日 周五20：30 CFTC石油净头寸 基金经理人投机性石油头寸数据


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