原油多空双方期待OPEC决议指引方向

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/3/29 23:41:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

时间：周四

新冠病例数增加引发的需求关切与原油主要运输通道苏伊士运河拥堵造成的供应问题撕扯着多空双方，导致油价在前一周走出过山车行情，波幅连续两天达到6%。

随着欧洲新冠病例数增加、封锁管控升级，原油需求前景减弱。巴西、印度等主要发展中国家的新冠病例数增加同样令投资者不安，并且超过了美国经济正在坚定复苏的各种迹象带来的安慰。

EIA数据显示，3月19日当周库存增加191.2万桶，超过减少27.2万桶的预期值。这强化了上述担心。

苏伊士运河恢复通行

横亘在苏伊士运河并堵死双向运输6天后，“Ever Given”号终于脱困起航。这条全球最重要贸易路线之一的交通随之恢复，不再对原油市场构成的问题。

预计维持配额不变

注意力正坚定地转向OPEC会议。过去一周的震荡突显出原油市场对利多和利空因素都极为敏感，只有需求持续增加才能矫正这种情况，但目前我们距离这个目标还有点遥远。

考虑到高企的库存水平（原油库存连续第五周增加）、需求不确定性增加、价格走弱，市场的广泛预期是OPEC再保持产出不变一个月。沙特阿拉伯与阿联酋在谈到市场有多少原油供应的问题上都表达了谨慎对待的希望。

但不要忘了，即使OPEC维持4月产出配额不变，那些免于减产规定的国家，比如利比亚和伊朗也在增产。

油价后市展望

西得州原油10月底以来一直交投于一个上升通道内，攻克2019年高点66.60后创下14个月高点68.00。

油价之后中断上升趋势并向下急跌，摆脱上述上升通道并且11月以来首次击穿50天均线。RSI处于下跌区域，表明后市或扩大下行。

下破57.20失败后，油价交投于一个区间，区间下轨在57.20，而上轨在62.00。在OPEC宣布决议之前，油价可能继续横盘。

多头将期待站上62.00并回到上升通道内，即62.50，然后上看近期高点68.00。

OPEC决议如果给人有可能开始收缩减产幅度的感觉，或令原油市场不安。届时空头期待下破57.40并加深下跌幅度，目标为1月中旬阻力转化而来的54.00支撑位，继而考验100期均线52.80。

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