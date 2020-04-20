



因为担心在需求骤减之际供应泛滥，油价扩大下行，跌至二十年最低点。事实已经清晰地证明在新冠疫情造成封锁的当下，减产不足以应对需求的萎缩。OPEC+未能采取措施应对疫情对需求的冲击，上周油价缩水五分之一。而现在油价再度下跌。存储的原油，特别是在俄克拉荷马州的Cushing港存储的原油，处理量如此之低以至于人们越来越担心美国一些生产商很快将被迫向消费者付费提油。西得州原油买家目前对一些原油流的报价低至每桶2美元。Cushing的库存自2月末以来增加近一半，至5500万桶，以往的处理产能在7600万桶。将进一步减产？相比萎缩的需求，OPEC+削减每日产出970万桶可谓“九牛一毛”。据估计，全球需求已经减少三分之一。现实就是，在全球封锁力度减轻之前，需要将不会回暖。而距离减轻的时间点还有数周之遥。OPEC+为了托举油价提前采取行动（到目前为止一直没有成功）的话，可能也在意料之中。需要缓解封锁美国基准原油西得州原油隔夜最多下挫21%，报在1999年以来最低点14.47。油价之后在一些乐观信号的推动下回升，目前下跌17%，报在15.23；纽约新冠死亡人数下降并且一些欧洲国家正在缓慢重启经济活动或至少推出了解除封锁的策略。油价的下跌无疑不利于原油巨头股票的开盘价格，但旅行公司等股票则从中获利。不过，由于这些行业仍然瘫痪状态，相应的公司一段时间内将不会感受到好处。即，油价的下跌将利好这些公司在封锁解除后的利润增长。需要关注的价位油价4小时图交投于其50与20期简单均线下方 – 看跌。即时支撑位可见于隔夜低点14.67，然后是整数位14。阻力位落于隔夜高点18.05和20期简单均线所在的19.1与4月16日高点20.50。