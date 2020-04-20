油价跌至20年低点

油价跌至20年低点

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/20 14:16:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
因为担心在需求骤减之际供应泛滥，油价扩大下行，跌至二十年最低点。事实已经清晰地证明在新冠疫情造成封锁的当下，减产不足以应对需求的萎缩。
OPEC+未能采取措施应对疫情对需求的冲击，上周油价缩水五分之一。而现在油价再度下跌。存储的原油，特别是在俄克拉荷马州的Cushing港存储的原油，处理量如此之低以至于人们越来越担心美国一些生产商很快将被迫向消费者付费提油。西得州原油买家目前对一些原油流的报价低至每桶2美元。Cushing的库存自2月末以来增加近一半，至5500万桶，以往的处理产能在7600万桶。

将进一步减产？
相比萎缩的需求，OPEC+削减每日产出970万桶可谓“九牛一毛”。据估计，全球需求已经减少三分之一。现实就是，在全球封锁力度减轻之前，需要将不会回暖。而距离减轻的时间点还有数周之遥。OPEC+为了托举油价提前采取行动（到目前为止一直没有成功）的话，可能也在意料之中。

需要缓解封锁
美国基准原油西得州原油隔夜最多下挫21%，报在1999年以来最低点14.47。油价之后在一些乐观信号的推动下回升，目前下跌17%，报在15.23；纽约新冠死亡人数下降并且一些欧洲国家正在缓慢重启经济活动或至少推出了解除封锁的策略。
油价的下跌无疑不利于原油巨头股票的开盘价格，但旅行公司等股票则从中获利。不过，由于这些行业仍然瘫痪状态，相应的公司一段时间内将不会感受到好处。即，油价的下跌将利好这些公司在封锁解除后的利润增长。

需要关注的价位
油价4小时图交投于其50与20期简单均线下方 – 看跌。即时支撑位可见于隔夜低点14.67，然后是整数位14。
阻力位落于隔夜高点18.05和20期简单均线所在的19.1与4月16日高点20.50。


相关主题： 石油 Coronavirus OPEC

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

关注欧元/美元和石油
Fiona Cincotta
十一月 25, 2022 04:22 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。