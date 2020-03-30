油价跌至$20下方 - 暂时继续承压

油价跌至$20下方 - 暂时继续承压

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/30 13:50:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
新一周伊始，市场显露出喜忧参半的迹象。一方面，随着周末期间未做好准备迎接风险的交易员于本周初入市，欧洲和美国期货市场开盘跳涨。不过，避险货币美元同样走高，收复上周部分失地。
在各国央行和政府部门采取一系列措施支撑风险情绪之后，市场信息良莠不齐。与此同时，各国政府正在考虑延长封锁期，以保护公众免受新冠病毒感染。欧洲、英国和美国的死亡人数继续增加，不过意大利的每日死亡人数已连续第二天下降，人们对该国疫情已见顶的乐观情绪升温。
油价探入18年低点
油价隔夜探入每桶$20下方，跌幅6%。西德州原油(WTI)跌至每桶$19.92低点，布伦特原油则触及每桶$23低点，创下2002年以来最低价。在石油价格大幅走低的同时，由于新冠疫情相关封锁措施，石油需求下降，此外，沙特阿拉伯和俄罗斯的价格战又导致了石油供应增加。
需求冲击
过去一个月，随着欧洲和北美大面积封锁，石油需求大幅下降，石油价格腰斩一半以上。全球正常石油消费可能会下降约四分之一。封锁期延长预期将继续对石油需求前景构成压力。
供应过剩
俄罗斯、美国和沙特阿拉伯的市场份额争夺战加剧了供应过剩局面。预计只有美国页岩油产量因油价暴跌而下滑，供应过剩状况才会有所改善。这个情况终将发生，但需要时间。
油价很快就会反弹吗？
除非欧洲和美国的封锁短期内结束，或供应过剩情况改善，否则油价不太可能回升。鉴于高企的库存水平，这可能需要一段时间。
WTI重点关注价位
油价交投下跌6%，探至$20.45。4小时图上，低于50,100和200移动平均线，图表看跌。
即时支撑位在$19.92美元(今天的低点)，然后是$19美元(整数)和$17.90历史低点(02年2月)。
即时阻力位在$21.80(今天的高点)，然后是$23.60 (50 sma)和$25.1(3月20日、24日和25日高点)。

 


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