Ocado在发布第四季度交易声明后将锁定2400便士？

Ocado在发布第四季度交易声明后将锁定2400便士？

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/12/9 19:27:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
Ocado定于12月10日周四发布第四季度交易更新。

不可否认，新冠疫情对Ocado助益良多。随着网上购物趋势于疫情中强化，Ocado成为新冠危机中的突出赢家。

和所有超市一样，其销售额在第一次封锁期间大幅回升。但与其他超市难以应对在线需求飙升不同，作为英国唯一一家专门的网上超市，Ocado迅速扩大经营规模,当然输送时段紧缺及一两次网络崩溃带来了些小麻烦，但Ocado迅速克服困难，从而让这家所谓的“零售界微软”得以利用购物习惯的迅速改变抢占先机；而这些习惯很可能会长期存在。

聚焦玛莎百货
更新发布时，市场注意力将集中在其与玛莎百货(Marks & Spencer)的合作进展上。这家合资企业目前已运营了3个月，人们对它期望很高。本周早些时候发布的Kantar数据显示，过去12周同比增长了38.3%。该集团预计，到2021年底的全年营收将增加3000万美元。

其他重点
交易声明可能还将提供有关业务技术方面的其他深入分析。Ocado将其独有的仓储技术出售给其他国际超市集团，这帮助Ocado将收益预期自几个月前的4000万英镑提高至6000万英镑。此后，该公司还同意收购人工智能系统开发商US Kindred Systems和机械臂制造商Haddington Dynamics，以继续专注于推进其技术系统发展。

图表观点
目前，Ocado股价约为2200便士，较去年9月底创下的12个月高点2900便士有所回落。该股在日线图上低于50 和100均线。此外，50 均线已下穿过100 均线，构筑看跌信号。

但事实证明，2140便士水平支撑位在整个11月都十分强势，价格上月底于此展开反弹。若守住这一水平，那么我们将等待股价升穿2400 (100 均线)来打消短线看跌倾向，并预示价格随后将攻向2650(11月高点)。

另一方面，若失守2140点，股价将测试200均线2046便士，这可能标志着一轮更为显著的抛售行情启动。
 


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