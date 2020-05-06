新西兰就业数据和纽元/日元





昨天的澳大利亚失业数据（100万人次）令人沮丧，在美国和加拿大就业数据揭晓前，今天上午发布的新西兰1季度就业报告优于预期，市场情绪暂时缓和。失业率这一关键数据自4%上升到4.2%，低于市场预期的4.6%。失业率低于预期一定程度上说明，在新冠肺炎大流行之前，新西兰经济基础稳健，同时也暗示存在数据估量误差(新西兰统计局此前曾承认，自处于封锁状态的经济中收集可靠数据存在挑战。)值得注意的是，第一季度数据并未体现出，在新西兰政府出台部分全球最严厉4级封锁法令后的失业率急剧上升。经济学家预测，到今年年底，失业率将跃升至10%。在新西兰今天只有两例新增新冠肺炎病例的背景下，失业率上升带来的经济影响和社会成本将让要求封锁限制下周自3级降至2级的呼声愈发强烈。不幸的是，这仍不足以让需求或就业市场恢复到大流行前的水平。因此，在下周的5月MPS会议上，新西兰联储将量化宽松(QE)规模扩大一倍至600亿纽元的举措似乎迫在眉睫，然后是负利率政策。这可能会给纽元/日元等纽元货币对带来一些不利影响。下图可以看出，自3月中旬以来，纽元/日元已三次封顶于66.20/50区域阻力带，其中包括50%回档位，此情境下，中期保持温和看跌。

短线来看，纽元/日元守住64.00/63.70支撑(趋势线和近期低点)上方，这点值得关注。但若跌破/收于该支撑位以下，将证实看跌，预测汇价一开始将探入63.00，然后是61.60。













来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月6日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。