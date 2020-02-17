NMC Health股价再次下跌并拖累FTSE

中国人民银行为疫情扩散而受损的经济采取激励措施，从而帮助缓解欧洲投资者的关切，并提振FTSE与其它欧洲股指。在周末有关新增病例增速放慢消息的激励下，银行与业务面向中国的公司，比如矿业与航空公司的股票引领FTSE反弹。

因为今天美国市场因美国总统日假期而休市，而且一些重要经济数据要到本周晚些时候才发布，接下来可能比往常安静。

FTSE方面，饱受打压的NMC Health股价今天早上再度下跌，此前来自公司董事会的内耗因为承认可疑持股而在持续。在受到对该集团所有权的质疑后，联席主席BR Shetty和董事Abdulrahman Basaddiq在周末下台。但关于该公司的风暴可能快要过去了，这点得到了投资者的呼应，体现在对该股的买盘开始增加。

欧元上涨、英镑承压

欧元自上周2%的跌势中回升并且今天早上上涨0.14%，等待明天的德国ZEW经济信心数据。德国经济的颓势一直是欧元近期下跌的主要原因，而且明天的数字可能无力在较大程度上缓解市场的焦虑。英镑兑美元也难以守住阵地，特别是法国在周末就欧盟/英国贸易谈判发表负面评论之后。

在周末短暂的乐观之后，布伦特原油同样再次下跌，跌幅0.16%。疫情的长期影响，包括对中国原油消费的影响，尚未完全明了，使得原油交易员中充斥着不确定的气息。