蔚来汽车(Nio)在交付量创纪录后股价反弹

电动汽车股过去一年需求旺盛。虽然其中最广为人知的品牌是特斯拉，但它绝不是2020年唯一一只表现良好的电动汽车公司股。

自5月以来，中国电动汽车制造商蔚来汽车(Nio)股价已飙升1000%。我的同事Matt Weller此前曾就此发表过分析文章，而在1月期间，蔚来股价狂飙了近17%。该股周三交投再度上涨4%，并在周四守住大部涨幅。

创纪录交付量推高了蔚来汽车股价

在销售报告显示市场对蔚来高端电动SUV需求强劲之后，该公司股价迎来新一轮冲高。

本周公布的1月报告证实，尽管面临来自特斯拉中国制造Model Y车型的强劲竞争，蔚来今年1月仍创下7225辆的月度销售纪录，较2020年1月同比增长352%。

这一数字超过了竞争对手小鹏1月6015辆交付量和利奥汽车的5379辆交付量

一些关注蔚来股票的分析师认为，至少在中国农历新年假期之前，该股需求可能继续保持高位。





接下来的重点事件

蔚来投资者接下来要关注的重大事件是第四季度和2020年全年财报发布。具体发布日期尚未披露，但预计时间不会晚，最有可能是2月下半月。





蔚来风险

苹果宣布，将与韩国汽车制造商起亚(Kia)合作着手“泰坦计划”，承诺在未来几年推出苹果汽车，撼动电动汽车行业。此外，阿里巴巴也与国有汽车制造商上汽集团展开合作。

蔚来汽车(Nio)股价技术分析

在年初触及67.00美元历史高点后，蔚来汽车股价开始回落，此后于上升通道下轨54.50获撑。

本周弹离54.50后，测试关键阻力57.30(11月高点)。若价格令人信服地拿下该重要水平，则接下来需要升穿心理阻力60，然后多头目标看向67美元历史高点。

若股价未能守住关键价位57.60美元，则上升趋势线下部54.65或发挥作用，若跌穿，当前较长线上升趋势落空。下破此处，后市或测试50均线52。