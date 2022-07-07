通胀与成长担忧“崛起”，非农就业报告“式微” - 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/7/7 12:16:00
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Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

在深入探讨即将于周五发布的美国月度就业报告之前，我想先说一点可能有争议的看法。即，金融市场不会太过关注本月报告，美元没有太多理由跟随数据发布而剧烈波动。毕竟，市场的焦点不再是就业而全部落在了美联储的另一项任务：稳定通胀。

今年迄今的主题一直是通胀的飚升与成长的疲弱，而且，最近对后者的担忧程度已超过了对前者的担心程度，甚至开始计入衰退前景。收益率曲线倒挂、大宗商品价格暴跌、美元兑所有主要货币暴涨。

 

美联储的重点不再是就业

美联储暂时还不想把注意力从通胀上移开，也知道大举加息将恶化经济前景。事实上，上次政策会议的记录显示，FOMC承认了“通胀远高于FOMC的目标，FOMC成员指出，履行促进就业最大化与保持物价稳定的法定使命，要求我们今后政策趋向克制”。会议记录揭示，美联储决策官员“认同”通胀前景业已恶化，“FOMC很多成员看到了通胀固化的重大风险”。

 

接下来无论如何都可能加息75个基点

这样的背景下，美联储7月可能至少加息50个基点，更有可能的决策似乎是加息75个基点。市场目前计入加息75个基点的几率为90%，计入的加息50个基点的几率不到10%。周五的非农就业报告不会改变这样的前景。

 

一个月的数据不足以构成趋势

如果周五发布的就业报告有任何出人意料疲弱的地方，我估计也不会改变美联储的强硬立场，毕竟改变政策需要以形成趋势为前提，况且美联储下定决心推低通胀，实现软着陆。单月数据不足以改变美联储对劳动力市场前景的看法。

 

预期值

综上，美元短线很可能对数据做出剧烈反应，但不影响大局。如果数据好于预期，美元的反应可能较为明显。以下是经济学家对周五将要发布的非农就业报告的预期：

  • 表面新增27.5，前值39
  • 失业率料持平于3.6%
  • 平均每小时收入月率：连续第三个月上涨0.3%
  • 平均每小时收入年率料自5.2%下降至5.0%

 

非农就业2022年迄今所有数字

 

历史

实际读数

预测读数

202263

390K

325K

202256

428K

390K

202241

431K

492K

202234

678K

407K

202224

467K

110K

202217

199K

426K

 

ISM制造业PMI就业分项指标

制造业PMI的就业分项指标连续第二个月萎缩，报在47.3，比前值49.62.3左右。

ISM服务业PMI就业分项指标

ISM服务业PMI就业分项指标相比5月的50.2下跌2.8点，至47.4

JOLTS职位空缺

职位空缺情况看来依然处于相当健康的水平，报在1125万，高于预期的1105万，前值修正为1168万。

 

非农就业报告可能带来的市场影响

ISM制造业与服务业PMI的就业分项指标双双疲弱，都指向本月非农就业报告可能悲观。但正如上文所述，非农就业报告日渐式微，市场焦点转向了通胀与经济增长。所以，本月非农就业报告唯一可能影响市场的仅有薪资部分。通胀上涨，工人会要求涨薪。平均收入读数这次将受到市场更多的关注，请留意高于预期的可能性。

 

薪资 < 0.2%

薪资0.2-0.3%

薪资> 0.4%

< 20

强烈利空美元

略微利空美元

略微利多美元

20 30

利空美元

对美元中性

利多美元

> 30

略微利空美元

略微利多美元

强烈利多美元

 

欧元/美元逼近平价

美元兑一篮子货币在非农就业报告发布之前创下2002年以来最高点，欧元/美元同样跌至2002年以来最低点。

非农就业报告有没有可能导致欧元/美元再度暴跌，至1.0000

 

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