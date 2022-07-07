通胀与成长担忧“崛起”，非农就业报告“式微” - 嘉盛官网

在深入探讨即将于周五发布的美国月度就业报告之前，我想先说一点可能有争议的看法。即，金融市场不会太过关注本月报告，美元没有太多理由跟随数据发布而剧烈波动。毕竟，市场的焦点不再是就业而全部落在了美联储的另一项任务：稳定通胀。

今年迄今的主题一直是通胀的飚升与成长的疲弱，而且，最近对后者的担忧程度已超过了对前者的担心程度，甚至开始计入衰退前景。收益率曲线倒挂、大宗商品价格暴跌、美元兑所有主要货币暴涨。

美联储的重点不再是就业

美联储暂时还不想把注意力从通胀上移开，也知道大举加息将恶化经济前景。事实上，上次政策会议的记录显示，FOMC承认了“通胀远高于FOMC的目标，FOMC成员指出，履行促进就业最大化与保持物价稳定的法定使命，要求我们今后政策趋向克制”。会议记录揭示，美联储决策官员“认同”通胀前景业已恶化，“FOMC很多成员看到了通胀固化的重大风险”。

接下来无论如何都可能加息75个基点

这样的背景下，美联储7月可能至少加息50个基点，更有可能的决策似乎是加息75个基点。市场目前计入加息75个基点的几率为90%，计入的加息50个基点的几率不到10%。周五的非农就业报告不会改变这样的前景。

一个月的数据不足以构成趋势

如果周五发布的就业报告有任何出人意料疲弱的地方，我估计也不会改变美联储的强硬立场，毕竟改变政策需要以形成趋势为前提，况且美联储下定决心推低通胀，实现软着陆。单月数据不足以改变美联储对劳动力市场前景的看法。

预期值

综上，美元短线很可能对数据做出剧烈反应，但不影响大局。如果数据好于预期，美元的反应可能较为明显。以下是经济学家对周五将要发布的非农就业报告的预期：

表面新增 27.5 万 ，前值 39 万

失业率料持平于 3.6%

平均每小时收入月率：连续第三个月 上涨 0.3%

平均每小时收入年率料自 5.2% 下降至 5.0% 。

非农就业2022年迄今所有数字

历史 实际读数 预测读数 2022年6月3日 390K 325K 2022年5月6日 428K 390K 2022年4月1日 431K 492K 2022年3月4日 678K 407K 2022年2月4日 467K 110K 2022年1月7日 199K 426K

ISM制造业PMI就业分项指标

制造业PMI的就业分项指标连续第二个月萎缩，报在47.3，比前值49.6低2.3左右。

ISM服务业PMI就业分项指标

ISM服务业PMI就业分项指标相比5月的50.2下跌2.8点，至47.4。

JOLTS职位空缺

职位空缺情况看来依然处于相当健康的水平，报在1125万，高于预期的1105万，前值修正为1168万。

非农就业报告可能带来的市场影响

ISM制造业与服务业PMI的就业分项指标双双疲弱，都指向本月非农就业报告可能悲观。但正如上文所述，非农就业报告日渐式微，市场焦点转向了通胀与经济增长。所以，本月非农就业报告唯一可能影响市场的仅有薪资部分。通胀上涨，工人会要求涨薪。平均收入读数这次将受到市场更多的关注，请留意高于预期的可能性。

薪资 < 0.2% 薪资0.2-0.3% 薪资> 0.4% < 20万 强烈利空美元 略微利空美元 略微利多美元 20万– 30万 利空美元 对美元中性 利多美元 > 30万 略微利空美元 略微利多美元 强烈利多美元

欧元/美元逼近平价

美元兑一篮子货币在非农就业报告发布之前创下2002年以来最高点，欧元/美元同样跌至2002年以来最低点。

非农就业报告有没有可能导致欧元/美元再度暴跌，至1.0000？

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