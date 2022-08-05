非农就业前瞻：增速显著下降，至2020年以来最低？ - 嘉盛官网

非农就业报告剖析

我们在上个月的非农就业前瞻报告中指出，美国就业市场“仍在持续、稳定地创造新的就业岗位，雇主竞相提供有竞争力的薪资，吸引人才。美联储在这样的背景下致力于快速紧缩银根，以保证通胀不会在与薪资螺旋式上升中互相纠缠，变得难以根除”。这句话一定程度上仍然是正确的，但我们要指出，交易员与经济学家目前预期美国就业增长速度显著下降：对于7月非农就业报告的主流预期值是，仅新增25万，而平均每小时收入月率增长0.3%。

来源: StoneX

如果非农就业报告符合预期，那将是2020年12月以来幅度最小的一次净新增。当时美国非农就业新增人数直接减少22.7万。

那么，以上对非农就业报告的预期是否有理有据？我们深入内部，研究几项关键领先指标，来回答这个问题。

非农就业报告预测

老读者都知道，我们借助四项历史上可靠的领先指标，判断每个月的非农就业报告。但这个月我们只得到其中的三项，ADP就业报告因为要修改衡量方法而暂停公布。

ISM 服务业 PMI 就业分项指标报在 49.1 ，略高于 47.4 的前值，但仍低于 50 ，处于萎缩区域。

ISM 制造业 PMI 就业分项指标报在 49.9 ，再次高于前值 (47.3) ，但依然没有进入正值区域。

最后，四周均请人数升至 25.5 万 ，高于上月的 23.3 万。

提醒读者，疫情的空前扰动导致美国劳动力市场的状态，相较往常更加不确定和不稳定。但从数据与我们的内部模型衡量，领先指标表明本月非农就业报告略微低于预期，表面新增就业人数可能在15万-25万之间。当前全球背景使得该数据的变动区间空前放大。

不过大家都知道，非农就业报告的逐月表现难以预测，我们也不会对包括我们自己的预测在内的任何预测抱有太高的期待。非农就业报告的其它方面，主要是备受瞩目的平均每小时收入，一如既往得重要。在上份非农就业报告中，平均每小时收入月率上涨0.3%。

市场对非农就业报告的潜在回应

薪资月率 < 0.2% 薪资月率0.2-0.4% 薪资月率> 0.4% < 15万 利空美元 略微利空美元 略微利多美元 15万-35万 略微利空美元 略微利多美元 利多美元 >30万 略微利多美元 利多美元 高度利多美元

美元指数在7月中最高到达109.00附近，当月回落至50天指数移动均线，本周初在该支撑位形成看涨吞噬大阳线，暗示或重拾长期上涨趋势。价格企稳于合理水平且不再超买，我们倾向于其在非农就业报告之后扩大上行。

至于潜在交易结构，可在非农就业报告强于预期的假设下考虑英镑/美元的沽出机会。英国央行在本周会议上预测经济完全衰退、通胀率高达13%。该货币对本周的反转向下，表明可能已重拾长期下跌趋势，后市或跌破1.2000。

而如果非农就业报告疲弱，可能构成做空美元/日元的机会。该货币对的14天RSI指标与价格长期看跌背离，表明过去几个月买压减弱，价格似已在上周尾盘下破50天指数移动均线处的支撑。

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