非农就业前瞻：增速显著下降，至2020年以来最低？ - 嘉盛官网

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/8/5 15:53:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

非农就业报告剖析

我们在上个月的非农就业前瞻报告中指出，美国就业市场“仍在持续、稳定地创造新的就业岗位，雇主竞相提供有竞争力的薪资，吸引人才。美联储在这样的背景下致力于快速紧缩银根，以保证通胀不会在与薪资螺旋式上升中互相纠缠，变得难以根除”。这句话一定程度上仍然是正确的，但我们要指出，交易员与经济学家目前预期美国就业增长速度显著下降：对于7月非农就业报告的主流预期值是，仅新增25万，而平均每小时收入月率增长0.3%

来源: StoneX

 

如果非农就业报告符合预期，那将是202012月以来幅度最小的一次净新增。当时美国非农就业新增人数直接减少22.7万。

那么，以上对非农就业报告的预期是否有理有据？我们深入内部，研究几项关键领先指标，来回答这个问题。

 

非农就业报告预测

老读者都知道，我们借助四项历史上可靠的领先指标，判断每个月的非农就业报告。但这个月我们只得到其中的三项，ADP就业报告因为要修改衡量方法而暂停公布。

  • ISM服务业PMI就业分项指标报在49.1，略高于47.4的前值，但仍低于50，处于萎缩区域。
  • ISM制造业PMI就业分项指标报在49.9，再次高于前值(47.3)，但依然没有进入正值区域。
  • 最后，四周均请人数升至25.5，高于上月的23.3万。

提醒读者，疫情的空前扰动导致美国劳动力市场的状态，相较往常更加不确定和不稳定。但从数据与我们的内部模型衡量，领先指标表明本月非农就业报告略微低于预期，表面新增就业人数可能在15-25万之间。当前全球背景使得该数据的变动区间空前放大。

不过大家都知道，非农就业报告的逐月表现难以预测，我们也不会对包括我们自己的预测在内的任何预测抱有太高的期待。非农就业报告的其它方面，主要是备受瞩目的平均每小时收入，一如既往得重要。在上份非农就业报告中，平均每小时收入月率上涨0.3%

 

市场对非农就业报告的潜在回应

 

薪资月率 < 0.2%

薪资月率0.2-0.4%

薪资月率> 0.4%

< 15

利空美元

略微利空美元

略微利多美元

15-35

略微利空美元

略微利多美元

利多美元

>30

略微利多美元

利多美元

高度利多美元

 

美元指数在7月中最高到达109.00附近，当月回落至50天指数移动均线，本周初在该支撑位形成看涨吞噬大阳线，暗示或重拾长期上涨趋势。价格企稳于合理水平且不再超买，我们倾向于其在非农就业报告之后扩大上行。

至于潜在交易结构，可在非农就业报告强于预期的假设下考虑英镑/美元的沽出机会。英国央行在本周会议上预测经济完全衰退、通胀率高达13%。该货币对本周的反转向下，表明可能已重拾长期下跌趋势，后市或跌破1.2000

而如果非农就业报告疲弱，可能构成做空美元/日元的机会。该货币对的14RSI指标与价格长期看跌背离，表明过去几个月买压减弱，价格似已在上周尾盘下破50天指数移动均线处的支撑。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。