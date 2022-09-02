非农就业报告前瞻：能否拨开迷雾一锤定音? - 嘉盛官网

非农就业洞察

上月揭晓的非农就业报告显著优于预期，在发布后的数周里促使美联储官员陆续发声并一致告诫，宣布抗通胀取得了胜利是危险的。交易者心领神会，将美联储再加息75个基点的几率提升至70%以上。报告显示，新增非农就业人数超过50万，创下5个月最高点；平均每小时收入月率上涨0.5%。

对于美联储将要发布的政策决议还存在的一些模糊不清的地方，本月的非农就业报告有可能消除不确定性，几乎确认将加息75个基点，亦可能再度令人迷惑，重新给决议蒙上不确定性迷雾。简单来说，任何市场的交易者都面临很高的风险。对于8月非农就业报告，主流预期是净新增29.5万，而平均每小时收入月率上涨0.4%。

来源: StoneX

那么，上述主流预期准确吗？接下来让我们深入各项关键领先指标，探讨并回答这个问题：

非农就业报告预测

老读者都知道，我们着重借助四项在历史上可靠的领先指标来判断每个月的非农就业报告的表现。就本月而言，ADP就业报告在中断两个月后带着全新的计量公式回归，但ISM服务业PMI报告要到下周才会发布。从我们手上的三项领先指标判断，本月的就业报告整体前景悲观：

ISM 制造业 PMI 就业分项指标从 49.9 上升至 52.8 ，回到了扩张区域。

新修正的 ADP 就业报告为增加 13.2 万 ，远低于增加近 30 万的预期值。

最后，四周均请人数略微低于上月，报在 24.7 万 ，但远高于年初创下的一世人低点。

提醒读者，受疫情的空前扰动，美国劳动力市场的不确定性与不稳定性都高于往常。但从数据与我们的内部模型判断，上述各项领先指标表明，本月的非农就业报告略微低于预期，其中表面新增就业人数可能在20万-30万之间。在当前全球背景下，预测的波动范围空前扩大。

不过，众所周知，该报告的逐月表现难以预测，我们也不会对（包括我们自己的预测在内的）任何预测抱持太高的期待。而以备受瞩目的平均每小时收入为代表的非农就业报告的其它方面，一如既往得重要。最新的非农就业报告显示，平均每小时收入月率上涨0.5%。

非农就业报告的潜在市场影响

收入 < 0.3% 月率 收入0.3-0.5%月率 收入> 0.5%月率 < 15万 利空美元 对美元中性 略微利多美元 15万-35万 略微利空美元 略微利多美元 利多美元 > 35万 对美元中性 利多美元 高度利多美元

在美联储采取更强硬措施的预期带动下，美元指数的反弹贯穿8月的下半月，目前反击109.00上方的20年高点。这个全球储备货币过去一周半在当前价位附近的狭窄区间内横盘，可能在等待美联储两周内将要发布的决议的相关消息。鉴于美元指数长线处于上涨趋势中，我们认为其技术面倾向于在非农就业报告披露后扩大上行。

至于潜在交易结构，如果非农就业报告强于预期，读者可考虑美元/日元的买入机会。外汇市场今年最具确定性的走势之一就是美元/日元的上扬。该货币对已在130一线盘整了三个月，如果美国经济有望进一步拉大与其它经济体的优势，或在非农就业报告揭晓后展开新一轮涨势。

另一方面，如果非农就业报告表现无力，或构成短线买入英镑/美元的机会。该货币对目前无疑处于空头掌控中，但走势已严重超卖，或在美国经济读数疲弱的带动下回到1.17上方。下周的英国保守党党魁选举将要落幕，英国新首相人选可能浮出水面。这点同样有望利好英镑。

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