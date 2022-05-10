非农就业报告前瞻：领先指标不佳，交易者惶惶- 嘉盛官网

Matt Weller
作者： 市场研究负责人
2022/5/10 16:42:00
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Matt Weller
作者： 市场研究负责人

非农就业报告透视

美联储主席鲍威尔在周三的FOMC会后新闻发布会上简明扼要地总结了美国劳动力市场的情况，即其“供应依然极端紧张”，[美联储]“必须降低通胀”以支撑劳动力市场。也就是说，美联储对双重使命中“就业”部分的履行情况感到满意，但对“通胀”部分越来越感到焦虑。

在这样的背景下，未来数月里随着金融条件（即利率）从经济利好变成经济利差，需要关注就业数据将如何演变。值得庆幸的是，经济学家认为这点不会成为影响本月非农就业报告的重大因素。主流观点认为，净新增就业40万左右，平均每小时收入月率上涨0.4%

20220506 - 001 - 001

来源: StoneX

 

在下次货币政策会议召开（而且，目前来看美联储似乎做好了届时再加息50个基点的准备）之前还有一份就业报告将要发布，所以本月就业报告的市场影响相对上月可能更加有限，但该报告相对市场预期的表现仍然值得关注。

这些市场预期是否合理？让我们深入分析周五这份至关重要的就业报告的各项关键领先指标。

 

非农就业报告预测

老读者都知道，我们聚焦四个在历史上可靠的领先指标，帮助预测每个月的非农就业报告：

  • ISM服务业 PMI就业分项指标报在49.5，远低于前值54.0，表明服务业的就业完全萎缩
  • ISM制造业 PMI就业分项指标报在50.9，比前值56.3下降近5%
  • ADP就业净新增24.7万人，远低于预期，也明显不及上月上修后的47.9万人。
  • 最后，初请失业金人数的四周均请人数自上月的历史低点17.8万人上升至18.8万人

提醒读者，美国劳动力市场状况因为疫情的空前扰动而起伏不定，比起往常情况更加难以琢磨。综合考量数据与我们的内部模型后，上述领先指标表明本月非农就业报告可能略微低于预期。表面就业人数或新增30-40万之间，只是当前全球环境放大了不确定性。

该报告的逐月波动预测出了名的困难，我们也不会过于依赖任何预测（包括我们自己的预测）。非农就业报告的其它方面，主要包括备受瞩目的平均每小时收入，一如既往不容忽视。上月平均每小时收入月率上涨0.4%

 

非农就业报告的潜在市场影响

 

薪资 < 0.3% 月率

薪资0.3-0.5%月率

薪资> 0.5%月率

< 30

高度利空美元

略微利空美元

对美元中性

30-50

利空美元

略微利空美元

略微利多美元

> 50

利空美元

对美元中性

利多美元

 

过去一个月美元指数反弹并测试了近20年的高点103.00区域，但本周迄今因美联储主席鲍威尔的评论较预期谨慎而无法更进一步。从宏观层面看，周末到来前具备涌现更多因近期大涨而了结的获利回吐盘的基础。所以，美元要想创下新高，可能需要一份特别强劲的非农就业报告。

至于潜在交易结构，非农就业报告如果强劲，读者或可考虑美元/日元的做多机会。该货币对过去一周有限回撤（可能形成看涨旗形形态），并且中线动能继续牢牢掌握在多头手中。

而如果非农就业报告表现不佳，可能带来买入澳元/美元的机会。该商品货币对整体坚挺，而随着在0.7000一线构筑上抬高点的迹象显露，周末前可能因为美元获利回吐盘而扩大上行，上看0.7300

 

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