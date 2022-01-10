非农就业报告前瞻：可能改善 - 嘉盛集团官网

简述
两个月前我们才说过，美联储未来半年多的政策已经定调，非农就业报告的市场影响力可能减弱。然话音未落风云突变。
本周发布的FOMC会议记录使得交易者现在认为，美联储将在3月加息的几率超过70%。也就是说，未来三份非农就业报告的表现很可能决定着利率在接下来2个月左右的时间里是否上调，甚至可能决定现在到美联储5月会议这段接近4个月的时间里是否加息。美联储实行零利率政策已经接近整整两年，而现在加息近在眼前。在这样的市场环境中，波动性可能上升。
我们注意到，对于将在周五发布的本年度首份非农就业报告，交易者和经济学家目前的预期值为净新增42.6万，而平均小时收入月率的预期值为上涨0.4%：
来源: StoneX
那么，交易者和经济学家的预期合理吗？为了回答这个问题，我们接下来剖析这份关键就业报告的几大领先指标。
非农就业报告预测值
老读者都知道，我们重点关注四个在历史上可靠的领先指标，辅助判断非农就业报告的月度表现：
- ISM制造业PMI就业分项指标报在54.2，比53.3的前值上涨1点左右。
- ISM非制造业PMI就业分项指标报在54.9，低于56.5的前值。
- ADP就业报告显示净新增80.7万人，远高于下修为50.5万人的前值。
- 最后是四周均请人数，从23.9万人的前值锐减至20.45万人。
提醒读者，受到疫情的空前扰动，美国劳动力市场的状态较正常状态不稳定，更加难以确定。但结合数据和我们的内部模型，上述各项领先指标表明本月非农就业人数略高于预期，表面新增就业人数在42.5万-52.5万之间。只不过在当前全球环境中，波动范围较大。
但我们都知道，非农就业报告的逐月波动难以预测，所以不会过于依赖(包括我们的预测在内的)任何预测。非农就业报告的其它方面可能一如既往地和表面新增读数一样重要，这其中最受瞩目的方面就是平均每小时收入，其在11月月率上涨0.3%。
市场对非农就业报告的潜在回应
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收入< 0.3% 月率
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收入0.3-0.5% 月率
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收入> 0.5% 月率
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< 30万
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高度利空美元
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略微利空美元
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略微利多美元
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30万-55万
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利空美元
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对美元的影响中性
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利多美元
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> 55万
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略微利空美元
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利多美元
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高度利多美元
美元指数整个12月都在95.50-97.00的原有区间内安静盘整。此文发稿时交投于区间的中轨附近，技术面没有明显的倾向性。
我们来看潜在的交易结构。如果就业报告表现强劲，读者或可考虑沽出英镑/美元的机会。该货币对圣诞周以来反弹了400点子，周初测试了5月以来宽广下跌区间的上轨构成的强阻力以及200天指数移动均线1.3600区域。如果美元基本面利好（英镑/美元利空），多头可能迫不及待地获利回吐。
而如果就业报告表现低迷，读者可以考虑沽出美元/加元的机会。该货币对逼近长达半年区间的上轨，11月以来的行情有可能在构筑潜在头肩形态。但我们要提醒读者，加拿大也将于同一天公布自己的月度就业报告。所以，积极交易该货币对的前提可能是同时关注两份就业报告。
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