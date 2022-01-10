非农就业报告前瞻：可能改善 - 嘉盛集团官网

简述

两个月前我们才说过，美联储未来半年多的政策已经定调，非农就业报告的市场影响力可能减弱。然话音未落风云突变。

本周发布的FOMC会议记录使得交易者现在认为，美联储将在3月加息的几率超过70%。也就是说，未来三份非农就业报告的表现很可能决定着利率在接下来2个月左右的时间里是否上调，甚至可能决定现在到美联储5月会议这段接近4个月的时间里是否加息。美联储实行零利率政策已经接近整整两年，而现在加息近在眼前。在这样的市场环境中，波动性可能上升。

我们注意到，对于将在周五发布的本年度首份非农就业报告，交易者和经济学家目前的预期值为净新增42.6万，而平均小时收入月率的预期值为上涨0.4%：

来源: StoneX

那么，交易者和经济学家的预期合理吗？为了回答这个问题，我们接下来剖析这份关键就业报告的几大领先指标。

非农就业报告预测值

老读者都知道，我们重点关注四个在历史上可靠的领先指标，辅助判断非农就业报告的月度表现：

ISM 制造业 PMI 就业分项指标报在 54.2 ，比 53.3 的前值上涨 1 点左右。

ISM 非制造业 PMI 就业分项指标报在 54.9 ，低于 56.5 的前值。

ADP 就业报告显示净新增 80.7 万 人，远高于下修为 50.5 万人的前值。

最后是四周均请人数，从 23.9 万人的前值锐减至 20.45 万 人。

提醒读者，受到疫情的空前扰动，美国劳动力市场的状态较正常状态不稳定，更加难以确定。但结合数据和我们的内部模型，上述各项领先指标表明本月非农就业人数略高于预期，表面新增就业人数在42.5万-52.5万之间。只不过在当前全球环境中，波动范围较大。

但我们都知道，非农就业报告的逐月波动难以预测，所以不会过于依赖(包括我们的预测在内的)任何预测。非农就业报告的其它方面可能一如既往地和表面新增读数一样重要，这其中最受瞩目的方面就是平均每小时收入，其在11月月率上涨0.3%。

市场对非农就业报告的潜在回应

收入< 0.3% 月率 收入0.3-0.5% 月率 收入> 0.5% 月率 < 30万 高度利空美元 略微利空美元 略微利多美元 30万-55万 利空美元 对美元的影响中性 利多美元 > 55万 略微利空美元 利多美元 高度利多美元

美元指数整个12月都在95.50-97.00的原有区间内安静盘整。此文发稿时交投于区间的中轨附近，技术面没有明显的倾向性。

我们来看潜在的交易结构。如果就业报告表现强劲，读者或可考虑沽出英镑/美元的机会。该货币对圣诞周以来反弹了400点子，周初测试了5月以来宽广下跌区间的上轨构成的强阻力以及200天指数移动均线1.3600区域。如果美元基本面利好（英镑/美元利空），多头可能迫不及待地获利回吐。

而如果就业报告表现低迷，读者可以考虑沽出美元/加元的机会。该货币对逼近长达半年区间的上轨，11月以来的行情有可能在构筑潜在头肩形态。但我们要提醒读者，加拿大也将于同一天公布自己的月度就业报告。所以，积极交易该货币对的前提可能是同时关注两份就业报告。

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