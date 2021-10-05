至少从对货币政策可能产生的影响上来看，本周五非农就业报告的重要性可能远不及往常。由于美联储主席鲍威尔几乎已经承诺将在11月会议上宣布缩表，可能只有就业表现非常糟糕，才能让鲍威尔及其同僚重新审视目前的预测展望。

看看初步预测，交易员和经济学家预计9月净新增就业约49万，较上月的23.5万增加了一倍多。失业率预计自5.2%降至5.1%，平均时薪月率预计将上升0.4%，而上月增幅为0.6%。

本月非农报告中，需重点关注德尔塔变异病毒对美国劳动力市场的持续影响。上月数据报于1月以来最低水平，某些对疫情敏感的服务部门受创尤为严重；例如休闲和酒店业在7月增加41.5万工作岗位后，8月就业人数持平。

值得庆幸的是，最新疫情数据显示，美国新冠病例在9月中旬达到峰值后急剧下降，这也意味着旅行敏感型行业可能很快就会重拾增长模式。但需要注意，非农调查覆盖的是上月相对稍早的那段时期，所以，若就业情况改善，可能也不会在本周报告中得到完全体现:

来源：TradingView, StoneX

围绕非农报告的最后一个周初猜想是，美国就业市场继续艰难应对所谓人工荒局面。换而言之，理论上工作机会很多，但潜在的就业者却不愿接受当前工资水平。最近的Challenger、Gray和Christmas报告显示，雇主裁员不到1.6万人，创1997年以来的最低水平(!)。

无论这一市场动态是源于民众新冠疫情后重估就业机会，还是失业补助延长，或雇主需求与潜在雇员技能之间的暂不匹配(……或三种因素综合!)，要重点关注在目前的美国劳动力市场，是“劳动力”还是“资本”占据了上风。

在平均时薪连续5个月至少上涨0.4%后，可能会推动一轮更为持久且没那么“短暂”的通胀，若落实，或让联储官员心烦意乱。这对美元指数来说是一个潜在看涨动态，本周伊始，美元指数自94.00附近阻力位回落，但仍处于清晰的上升趋势中，支撑落在当前水平略下方的93.00下部。

来源：TradingView, StoneX

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