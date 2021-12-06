非农就业报告表面数字远差于预期，将影响美联储决策吗？- 嘉盛集团官网

美国11月非农就业人数新增21万人，预期值新增55.5万人；10月读数从新增53.1万人小幅上修至新增54.6万人。该报告最值得注意的地方可能是失业率：伴随着就业参与率从61.6%上升至61.8%而自4.6%骤降至4.2%，预期值为降至4.5%。另外，平均每小时收入月率为0.3%，略低于0.4%的预期值。

11月表面非农就业读数糟糕的吓人，但不大可能影响将在12月14日和15日公布的FOMC决策，因为对加息起到更大作用的可能是通胀。美联储曾表示，通胀与最大化就业目标已经达成。但鲍威尔在周初作证时声称将取消“过渡性”一词并表示，下次会议如果缩表，FOMC可能讨论提速事宜。交易者在引导之下相信，美联储的重点在通胀而非就业。另外，新冠病毒的变异病毒Omicron将是美联储的首要关注点。

美元/加元过去6个交易日一直徘徊于水平支撑位/前高点1.2775附近。随着油价10月底以来暴跌，美元/加元获得买盘支撑也在情理之中。请注意，美元/加元与油价之间的相关系数为-0.93，达到高度负相关，表明两者背向运动。另外，美元/加元就落在7月以来上斜趋势线（绿色线）上方不远处。阻力位在1.2896附近的前高点（也是小时图上通道的上轨趋势线）和1.2949。但交易者要回到疫情前的水平，重要的是跨越1.2990（红色线）障碍。

来源: Tradingview, Stone X

加拿大和美国在同一天公布了就业数据，结果远好于预期的新增3.5万人，达到新增15.37万人。失业率自6.6%下降至6%。两者综合作用下美元/加元小时图从1.2826下跌至11月初以来的上升通道的下轨，即1.2744附近。但起主导作用的还是油价和美元的走势。既然美元在该数据发布以来走高，美元/加元自然获得上涨力量。阻力先后在日内阻力1.2810和当天高点1.2845。下轨趋势线之下有无数的支撑位，从水平支撑位一直到通道低点，首先映入眼帘的是1.2713和1.2677。

来源: Tradingview, Stone X

非农就业报告表面数字弱于预期，但应该不会影响FOMC12月中旬的决策。FOMC在决定缩表是否提速时将更多地关注通胀和Omicron变异病毒。

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