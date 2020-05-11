新的一周，新的新冠规则

新的一周，新的新冠规则

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/11 16:11:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

随着英国进入放松封锁的第一天，变化相对微小。只有少数行业会立刻受益于政府复工新规，即那些无法于网上运作的行业，尤其制造业、农业以及一定程度上，交通行业，但对许多行业而言，封锁实际上还将继续延长近一个月。不过，随着越来越多的人重返工作岗位，商店也开始为6月1日重新开业做准备，金融行业面临的压力应该会开始减轻。此外，欧洲各地解除封锁（尤其举措最为严厉的法国）也助力提振伦敦交投情绪。

今晨，富时指数成分股涨跌互现，其中特种化学品集团Johnson Matthey、快递公司Ocado和教育出版商Pearson领涨。周一，英国企业几无财报日程安排，但沃达丰和Land Securitie将于明天公布业绩，此外，待发财报还有周四的Premier Foods和周五的Ted Baker。

政府决定对所有进入英国的旅客实行为期两周隔离，本已深陷困境的航空公司进一步受创，因为如果今年夏天继续实施隔离，暑期旅游将受到严重影响。易捷航空股价下跌7.5%，英国航空母公司IAG股价下跌2.5%。

原油价格趋于平稳

自4月21日跌至负值以来，布伦特原油价格连续上涨了整整两周，但涨势周末已趋于稳定，新一周伊始，油价下跌逾3%。自油价暴跌以来，投资者一直在抢购异常便宜的石油期货，但现在油价已经上涨，在6月合约到期日5月22日前后或再次出现价格暴跌的担忧下，投资者开始撤出6月合约。


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