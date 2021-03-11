纳斯达克100指数站上关键阻力位

此文发稿时纳斯达克100指数涨逾2%，收复昨天失地。
部分由于失业金申请人数好于预期，市场进入冒险情绪并推高纳斯达克100指数。
失业金申请人数增加71.2万人，预期值72.5万人。
美国众议院昨天批准1.9万亿美元的刺激计划，增添了乐观的情绪。美国10年期债券拍卖成功，旺盛的需求足以推低殖利率。
纳斯达克100指数站上了2月16日以来的下降趋势线，如果收盘守住此阻力转化而来的支撑位所在的13000附近，可视为看涨。
到时多头可能上看13185，那是20天和50天均线相汇处。
如果失守13000/12975附近的支撑位，后市或考验周四低点12725。该位今年曾多次构成支撑位。
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