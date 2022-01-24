纳斯达克100指数有效下破100天均线，后市命运或系于企业财报- 嘉盛集团官网

我们在分析文章中通常聚焦较短时间周期内的表现与趋势，但有时候有必要退一步观察较长期的回报情况。以下是纳斯达克100指数（美国科技100指数）过去10年的年度回报情况（只考虑价格，不考虑股利分配）：

2012: +18.1%

2013: +36.6%

2014: +19.1%

2015: +9.5%

2016: +7.0%

2017: +32.7%

2018: -0.1%

2019: +39.1%

2020: +48.6% (!!)

2021: +27.2%

一言以蔽之，这个科技股密集型股指过去10年平均年回报率为22.5%，涵盖范围更广的标普500指数的平均年回报率“仅有”14.7%，而后者过去10年的表现本身也足够亮眼。

纳斯达克100指数多头对这样大步向前的行情也许慢慢习以为常、丧失了警惕，看到2022年初7%的暴跌才会大惊失色。如下图所示，这是该股指自疫情爆发以来首度确凿地下破100天指数移动均线，并且施压落在15,000附近的、备受瞩目的200天指数移动均线。

来源: TradingView, StoneX

该股指技术面仍处于长期上涨趋势中，交易者过去但凡尝试挑战这样的趋势都迅速落败。话虽如此，纳斯达克100指数这次的下跌正值特别微妙的时刻。毕竟，在其市值中占比高达45%的科技股将在接下来两周里密集发布财报：

1 月 25 日 : 微软 (9.9%)

1 月 26 日 : 特斯拉 ( 占比 4.3%)

1 月 27 日 : 苹果 (11.8%)

2 月 1(?) 日 : 亚马逊 (6.9%)

2 月 1 日 : Alphabet / 谷歌 (7.2%)

2 月 2 日 : Meta Platforms / 脸书网 (4.9%)

无论如何，纳斯达克100指数的前景将在两周后变得清晰得多。如果投资者对上述巨头的财报做出积极的回应，帮助纳斯达克100指数守住落在15,000区域的200天指数移动均线，则可能巩固其长期上涨趋势。但若业绩及/或指导意见显露颓势，再得到下破15,000的佐证，股指今年的开局可能成为十多年里最低迷的一次。

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