纳斯达克100指数：每1000点需要关注的关键价位 - 嘉盛集团官网

备受瞩目的纳斯达克100指数（美国科技100指数）年初刚刚躲过了盘中下跌20%的“熊市”（至少暂时躲过），过去一周在15,000下方横向稳定起伏。

从基本面看，这个科技股密集的股指最近几周的走势深受财报的影响。只看其权重最大的几只成份股，苹果、微软、亚马逊、Alphabet和特斯拉，我们就可以发现盈利超过预期。虽然这些权重股给股指带来的涨幅被Meta和奈飞财报严重不及预期所部分抵消。占纳斯达克100指数3.9%权重的英伟达定于周三（2月16日）盘后市场公布财报。

纳斯达克100指数还受到利率这个关键基本面因素的左右。随着交易者计入美联储更加积极加息的前景，美国10年期基准国债收益率自圣诞周初的不到1.40%上升，本周逼近2.00%。提醒读者，债券收益率上涨增加公司的资本成本，也（略微）提升债券相对股市对投资基金的吸引力。我们认为，不会有太多交易者直接沽出苹果、亚马逊这样快速成长的科技巨头股，转而买进回报率不到2%的政府债券。但情势发生了转变，一定程度会影响现金流的走向。

总之，纳斯达克100指数当天涨逾1.5%，收复了200天指数移动均线并测试15,000区域。展望后市，大约每1000点就有需要重点关注的前支撑和前阻力：

16,500: 历史高点附近的重大阻力

15,500: 12 月和 1 月以来的前支撑 - 现阻力

14,500: 7 月以来的前支撑，也是本周低点

13,700: 年内低点

来源: TradingView, StoneX

短线交易者或可在图表上将这些价位标记出来，用以制定未来几天乃至数周的交易策略（比如，在股指反弹至15,500时寻找沽出机会，或在股指站于其上时寻找买入机会，上看16,500，等等）。了解一路上的关键路标，交易者可以保持方向不迷失，轻松应对市场的震荡。

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