纳斯达克100指数：每1000点需要关注的关键价位 - 嘉盛集团官网

大约每1000点需要重点关注的前支撑和前阻力，详见下文。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/2/10 13:53:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

备受瞩目的纳斯达克100指数（美国科技100指数）年初刚刚躲过了盘中下跌20%的“熊市”（至少暂时躲过），过去一周在15,000下方横向稳定起伏。

从基本面看，这个科技股密集的股指最近几周的走势深受财报的影响。只看其权重最大的几只成份股，苹果、微软、亚马逊、Alphabet和特斯拉，我们就可以发现盈利超过预期。虽然这些权重股给股指带来的涨幅被Meta和奈飞财报严重不及预期所部分抵消。占纳斯达克100指数3.9%权重的英伟达定于周三（216日）盘后市场公布财报。

纳斯达克100指数还受到利率这个关键基本面因素的左右。随着交易者计入美联储更加积极加息的前景，美国10年期基准国债收益率自圣诞周初的不到1.40%上升，本周逼近2.00%。提醒读者，债券收益率上涨增加公司的资本成本，也（略微）提升债券相对股市对投资基金的吸引力。我们认为，不会有太多交易者直接沽出苹果、亚马逊这样快速成长的科技巨头股，转而买进回报率不到2%的政府债券。但情势发生了转变，一定程度会影响现金流的走向。

总之，纳斯达克100指数当天涨逾1.5%，收复了200天指数移动均线并测试15,000区域。展望后市，大约每1000点就有需要重点关注的前支撑和前阻力：

  • 16,500: 历史高点附近的重大阻力
  • 15,500: 12月和1月以来的前支撑-现阻力
  • 14,500: 7月以来的前支撑，也是本周低点
  • 13,700: 年内低点

 

来源: TradingView, StoneX

 

短线交易者或可在图表上将这些价位标记出来，用以制定未来几天乃至数周的交易策略（比如，在股指反弹至15,500时寻找沽出机会，或在股指站于其上时寻找买入机会，上看16,500，等等）。了解一路上的关键路标，交易者可以保持方向不迷失，轻松应对市场的震荡。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 科技股 Nasdaq 股指 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
Fawad Razaqzada
八月 9, 2022 04:56 上午
    微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 26, 2022 04:35 上午
      科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
      Joshua Warner
      四月 22, 2022 03:30 上午
        科技股财报前瞻 ：通胀对FAAMG组合的影响- 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        四月 21, 2022 02:54 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。