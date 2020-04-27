NAB提前发布财报披露疫情的冲击，预示澳洲银行业业绩糟糕

就在三周前，全球信贷评级机构惠誉（Fitch）由于银行坏账风险增加、利润减少而下调澳大利亚四大银行的信贷评级至A+，并且展望评级为“负面”。

2020/4/27 12:50:00
就在三周前，全球信贷评级机构惠誉（Fitch）由于银行坏账风险增加、利润减少而下调澳大利亚四大银行的信贷评级至A+，并且展望评级为“负面”。在那之前，银行业观察机构APRA警告，银行业应该削减分红支付，直到新冠疫情的影响更加确实。
今天早上，上述种种最坏的担心得到了验证。澳大利亚全国银行（NAB）公布财报，这一不同寻常的举动比正常的发布时间早近14天。该银行财报中的关键细节有：上半年盈利骤降至14.6亿美元、每股分红从去年同期的0.83c下降至0.30c、通过机构配售与股票购买计划募集35亿美元。
造成利润严重缩水的最大原因是12亿美元的坏账拨备，其中有8亿美元与新冠大流行病的冲击直接相关。如果说一方面募集资金一方面选择支付股息看起来互相矛盾的话，那么此举可能是考虑到了NAB一半的股东是散户，其中很多人是退休人士，需要大型银行的定期股息支付作为退休资金来源。
这可能预示着定于下周发布半年报的ANZ和Westpac的财报同样表现糟糕。这样的心理导致ANZ股价在此文发稿时下跌2.5%，报在15.61、Westpac跌逾3.5%，报在14.78附近。
NAB的机构配售价格为14.15，比NAB上周五股价少8.5%，接近2月底的价格13.00美元或低于当时的价格，也低于全球金融危机最黑暗时期的股价（剔除分红）。
NAB的机构配售价格似乎具有吸引力，但我们没有看到任何确认近期低点已就位的技术信号。相反，该股股价自此反弹的能力取决于经济从新冠大流行病中复元的速度有多快。

NAB report rattles OZ banks

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月27日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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