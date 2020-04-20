标普500指数 – 问题多过答案





本文我们将观察金融市场接下来的走势，并且最重要的是更新我们对标普500指数后市走势的看法。标普500指数不仅是风险情绪的风向标，还与其它风险资产之间存在着很强的关联性。但说易行难。在当前新冠疫情环境中，充斥着大量未解的难题。大部分难题是关于各国当局如何在控制病毒传播的同时着手重启经济活动。重启的每个阶段是怎样的？随后的经济反弹将走出V形、U形、L形，还是因为当局过快重启导致病毒再度蔓延而走出W形？股市届时将创下新高抑或新低呢？似乎很少有人认真想过这种可能性，即在疫苗上市之前，随着恶化的经济数据由央行与政府规模庞大的刺激政策所抵消，未来几个月股市可能在宽幅区间内加剧震荡。在从3月低点反弹30%之后，标普500指数已经到达并且超过了我们在4月初设置的反弹目标。当时我们说：“站上近期高点与38.2%回档位2640/50区域，可能确诊新一轮涨势已经启动，目标2785/2850一线。”鉴于标普500指数反弹“轻松”的部分已经完成，我们将借此转向更为中性的姿态。我将观察2886/2930阻力区域（ “abc”波浪的相等目标兼61.8%回档位）的得失，辅助判断可能的回调。如果回调，则下破2700/2690支撑区域可能是确认走出更多回调行情的第一个信号，而且，突破中线支撑位2640/20的话可能加深回调幅度。但在上述两个关键支撑位失守之前，我们都乐于观望反弹的延续。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月20日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。