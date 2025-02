情绪恶化，富时指数推低

周一的乐观基调被被谨慎所取代,欧洲股市推低。围绕美国财政刺激协议的乐观情绪已经消退,随着一系列令人失望的公司财报发布,市场情绪恶化。Greggs股价下行Greggs财报称,截至9月的12周内,该公司销售额为2019年水平的71%,而在过去四周,这一数字上升到了76.1%。我们一直都知道,这段时期对Greggs来说将十分艰难,因为Greggs客户群中占很大比例的办公室职员才刚刚开始重返工作岗位,而且即便是现在,与新冠疫情前相比,办公室的职员数量仍十分有限。此外,Greggs并未纳入里希·苏纳克的Eat Out To Help Out计划也让其受到打击,“线上购物,线下提货”服务和在几个城市使用“Just Eat”点餐功能可能有助于Greggs度过难关。Greggs对不确定的交易前景发出警告,鉴于至少未来6个月,在家办公将成为一种生活方式,这种警告并不让人感到意外。失业和减少工作时间即将到来。Greggs股价早盘交投下跌4%。Hotel Chocolat -收入下降14%Hotel Chocolat在关键的复活节期间闭店导致其收入受到严重影响。财报显示,尽管总收入增长了3%,达到1.363亿英镑,但其下半年收入却下降了14%。这家巧克力专营商公布的税前亏损为650万英镑,而去年盈利1090万英镑。数据凸显出新冠疫情导致的闭店对高街商店的影响。来看看亮点方面,数字和订阅销售的加速为这家巧克力专营公司提供了一些支持,尤其在其业务刚刚起步,新店开张被推迟的日本和美国。英国脱欧谈判在英国脱欧谈判即将开始之际,英镑表现最为出色。有关贸易协议是否已经达成的报道口径不一。有报道称,欧盟表示他们已经准备好制定协议的法律文本——这意味着收尾近在眼前。而其他报道又显示,双方之间仍有很大分歧。但英镑走强这一事实表明,英镑交易者对达成协议持乐观态度。英央行拉姆斯登对负利率言论的反击也继续支撑英镑。特朗普与拜登的总统大选辩论展望后市,所有目光都集中在美国总统大选辩论上。预计这场辩论将较往年的首场辩论更受关注,因为在竞选推进过程中,双方,尤其是乔·拜登的曝光率有限。到目前为止,市场更为关注新冠疫情和额外财政刺激。这场辩论可能会直接把竞选推向前台。总的来说,拜登获胜被认为利淡股市和美元,尽管这点仍存在许多未知数。