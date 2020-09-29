情绪恶化，富时指数推低

情绪恶化，富时指数推低

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/29 13:55:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

周一的乐观基调被被谨慎所取代，欧洲股市推低。围绕美国财政刺激协议的乐观情绪已经消退，随着一系列令人失望的公司财报发布，市场情绪恶化。

Greggs股价下行
Greggs财报称，截至9月的12周内，该公司销售额为2019年水平的71%，而在过去四周，这一数字上升到了76.1%。我们一直都知道，这段时期对Greggs来说将十分艰难，因为Greggs客户群中占很大比例的办公室职员才刚刚开始重返工作岗位，而且即便是现在，与新冠疫情前相比，办公室的职员数量仍十分有限。此外，Greggs并未纳入里希·苏纳克的Eat Out To Help Out计划也让其受到打击，“线上购物，线下提货”服务和在几个城市使用“Just Eat”点餐功能可能有助于Greggs度过难关。

Greggs对不确定的交易前景发出警告，鉴于至少未来6个月，在家办公将成为一种生活方式，这种警告并不让人感到意外。失业和减少工作时间即将到来。Greggs股价早盘交投下跌4%。

Hotel Chocolat -收入下降14%
Hotel Chocolat在关键的复活节期间闭店导致其收入受到严重影响。财报显示，尽管总收入增长了3%，达到1.363亿英镑，但其下半年收入却下降了14%。这家巧克力专营商公布的税前亏损为650万英镑，而去年盈利1090万英镑。数据凸显出新冠疫情导致的闭店对高街商店的影响。来看看亮点方面，数字和订阅销售的加速为这家巧克力专营公司提供了一些支持，尤其在其业务刚刚起步，新店开张被推迟的日本和美国。

英国脱欧谈判
在英国脱欧谈判即将开始之际，英镑表现最为出色。有关贸易协议是否已经达成的报道口径不一。有报道称，欧盟表示他们已经准备好制定协议的法律文本——这意味着收尾近在眼前。而其他报道又显示，双方之间仍有很大分歧。但英镑走强这一事实表明，英镑交易者对达成协议持乐观态度。英央行拉姆斯登对负利率言论的反击也继续支撑英镑。

特朗普与拜登的总统大选辩论
展望后市，所有目光都集中在美国总统大选辩论上。预计这场辩论将较往年的首场辩论更受关注，因为在竞选推进过程中，双方，尤其是乔·拜登的曝光率有限。到目前为止，市场更为关注新冠疫情和额外财政刺激。这场辩论可能会直接把竞选推向前台。总的来说，拜登获胜被认为利淡股市和美元，尽管这点仍存在许多未知数。



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