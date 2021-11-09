交易Moderna股票之前，我们应该注意什么？ - 嘉盛集团官网

Moderna是做什么的？

Moderna成立于2010年，是一家总部位于美国马萨诸塞州剑桥市（也是世界著名的哈佛大学所在地）的制药和生物技术公司，专注于药物发现、药物开发和疫苗技术。

该公司最初成立的目的是开发干细胞生物学家Derrick Rossi的突破性研究工作并最终将其商业化。2020年11月，Moderna宣布已经开发出一款新冠病毒疫苗，初步证据显示其预防该致命病毒的成功率为94%。此后，全球多个司法管辖区批准该疫苗投入使用。

投资者对Moderna股票感兴趣的原因？

自从Moderna（纳斯达克股票代码：MRNA）的新冠病毒疫苗获得广泛批准用于抗击疫情以来，投资者一直予以密切的关注。

许多制药公司在2020年证实了自己是受欢迎的避险股票选择。例如，Moderna的股票价格在2020年1月至10月期间已经翻了三倍，之后在其新冠病毒疫苗即将推出的消息刺激下再次飙升。此后的走势证明其价格并不稳定，投资者不断地权衡该公司的长期价值。

一些投资者可能认为该股超涨，但也有投资者热衷于关注疫情之外的因素。Moderna进一步开发其高度创新的生物技术，即细胞被“引导”制造出可用作药物和疫苗的蛋白质，且公司掌握的该技术处于领先地位。再加上Moderna正致力于开发其它疾病的新疫苗的事实，其已成为潜在收购目标。

Moderna如何赚钱？

Moderna通过向各国政府出售疫苗来赚钱，数量庞大的疫苗意味着巨额的收入。欧盟最初购买了3.1亿针Moderna的新冠病毒疫苗，接下来可能在2022年再购入1.5亿针。

美国政府已经订购3亿针新冠病毒疫苗。日本、英国等国也下单订购大量的疫苗，而2022年 - 随着其它地区也有加快接种疫苗和加强针疫苗的要求 - 有望成为非常繁忙的一年。Moderna对一副疫苗的平均收费是33美元。

Moderna的商业战略是什么？

Moderna最初的商业战略集中于研究，在当时未经证实的信使RNA（mRNA）领域推进研究项目。根据《福布斯》2016年的一篇社论，通过专注研究mRNA药物，Moderna在一个由更加成熟企业主导的行业中迅速崛起。该公司正在 “开发新的药物类别，破解生命的运行秘密”。

但值得注意的是，Moderna在其新冠病毒疫苗获批时尚未在市场上推出任何一个产品。不过，这个小问题没有阻碍其证明自己在管理相对较小的员工团队的同时善于经营疫苗的多元临床组合与治疗。

该公司还在包括mRNA和脂质纳米颗粒配方在内的领域取得了广泛的知识产权组合，结合所拥有的综合制造厂，公司可以以自称的 “前所未有的”速度大规模推进临床和商业生产。

Moderna是否盈利？

Moderna一直到2021年之前都没有实现盈利，但这一切现正以戏剧性的方式改变。该公司不仅在2021年开始取得利润，而且公布的利润额一直超过预期。

得益于新冠病毒疫苗销量接近2亿剂，2021年二季度的利润证实远超预期。健康数据分析集团Airfinity在2021年10月预测，鉴于全球疫苗接种需求反复出现，Moderna的2022年疫苗销售额有望达到387亿美元。

这一估计数字几乎是之前主流预期值的两倍，而这还没有将Moderna发掘其它疾病的新药和新疫苗的空间考虑在内。

Moderna的价值是多少？

根据截至2021年11月3日的股价判断，Moderna的市值为1407.2亿美元。这个数字比同年5月的价格高出一倍多，也使得该公司跻身按市值计算的、最有价值上市公司的前100名。

二季度净收入为27.8亿美元，营收从区区6700万美元增至43.5亿美元，产品销售额达到42亿美元，超过41.6亿美元的预测值。

该公司有望继续实现这些惊人的数字。2021年，Moderna的新冠病毒疫苗生产剂量有望达到8亿至10亿剂之间而且可望轻松翻倍。2022年新冠病毒疫苗剂量料上升到20亿-30亿剂之间。

在2020年2月新冠病毒的消息出现在媒体上但影响尚未显现的时候，Moderna的价值勉强达到60亿美元。

Moderna股票波动大吗？

与大多数典型股票相比，Moderna的股票呈现更不稳定的趋势。在2021年10月初，Moderna的股票价格在一周内下降20%左右，大幅跑输大盘。

其中部分原因是制药巨头默克公司发布的相关消息。研究表明，默克公司推出的新冠病毒片剂可以将出现中度新冠病毒症状的患者的住院率或死亡率降低50%。这是积极的消息。

与此同时，来自加拿大的数据表明，Moderna疫苗有可能造成较高的心脏炎症发生率。虽然据说这种情况非常罕见也只导致轻微的疾病，但市场还是认为这可能一定程度引起人们特别是疫苗怀疑论者的担心。

Moderna股价的波动性使其深受波段交易者的喜爱。

谁拥有Moderna？

麻省理工学院（MIT）David H. Koch研究所教授、Moderna董事会董事Robert S. Langer总计拥有1150万股Moderna股票，占该公司流通股总数的2.9%。

紧随其后的两大个人股东分别是首席执行官Stéphane Bancel和公司联合创始人之一、董事会主席Noubar B. Afeyan，而公司最大的机构股东是全球投资管理公司Baillie Gifford。

Moderna的董事会成员

Noubar Afeyan博士，Moderna联合创始人兼董事会主席 、 Flagship Pioneering 的 首席执行官

St é phane Bancel ， Moderna首席执行官

Stephen Berenson, Flagship Pioneering 的 管理合伙人

Sandra Horning ，医学博士、 EQRx 联合创始人和顾问

Robert Langer, Moderna Sc.D., Academic联合创始人 、 麻省理工学院David H. Koch研究所教授

Elizabeth (Betsy) Nabel，医学博士 、 ModeX Therapeutics 的 战略执行副总裁

Fran ç ois Nader，医学博士 、 NPS Pharmaceuticals 的 前总裁、首席执行官和执行董事

Paul Sagan ， General Catalyst 的高级顾问和驻场执行官

Elizabeth Tallett ， Hunter Partners 的 前负责人

交易Moderna股票之前我们应该先了解什么？

Moderna的股票在纳斯达克交易所上市，股票代码为MRNA。与所有在纳斯达克上市的公司一样，Moderna的股票也在美国东部时间（通常比英国时间晚五个小时）周一至周五（不包括9个联邦假日）上午9:30至下午4:00之间积极换手。

Moderna在2018年12月成功首次公开募股，其股票从2020年下半年以来深受欢迎并呈现出良好的流动性和低点差。与此同时，Moderna股票价格起伏不定，所以建议交易时落实风险管理策略。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan