财报良莠不齐，关注脱欧投票

瑞士银行（UBS）也与其它公司一样发出警告，贸易战与紧张的地缘政治正在侵蚀着投资者的信心并不利于本季度公司的财报。

Anglo American产出更新偏负面，但股价回升

英国股市方面，Reckitt Benckiser和TUI下挫5%，前者大幅调降二季度利润预测，后者的投资者了结在Thomas Cook破产后反弹带来的利润。

Anglo American发布偏负面的产出更新，但股价还是回升，并将投资者的注意力转移到资源板块。该矿商曾警告，智利的问题导致铜产出减少，而其加大在巴西的铁矿石运营则带来积极的结果。年内整体产出水平基本下降，铁矿石产出方面也是如此。

英镑下滑，关注英国首相在议会的努力

英镑兑美元下跌0.19%，但兑欧元仅小幅下跌，此时英国首相正在为10月最后期限前通过脱欧而做最后的最大努力。他将在今天晚些时候要求议会就脱欧协议议案进行投票，按计划通过后将在周五之前取得议会的批准。英国议会将于12:30开始辩论，第二次投票据预计在晚上7:00。



