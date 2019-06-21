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中东紧张局势主导市场交投

海湾地区紧张局势已然升级，据报道，美国此前几乎下令对伊朗发动空袭以作为对几架无人机被击落的回应。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/21 15:38:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

海湾地区紧张局势已然升级，据报道，美国此前几乎下令对伊朗发动空袭以作为对几架无人机被击落的回应。今天上午，市场正在重新适应新的情况，金价6年来首次触及$1400后小幅下跌，油价上涨0.5个百分点，国防承包商BAE系统公司股价上涨1.45%。

富时指数整体上涨，其中表现最突出的是石油、旅游和连锁超市股，而制药和奢侈品牌股也为指数上行提供进一步助力。在中东紧张局势不断升级之际，火车票销售公司Trainline以发行价区间上限-每股350便士价格上市，其股价于早盘交易中继续上涨了23%。该股筹资16.8亿英镑，为伦敦市场今年第二大IPO。

欧元受益于欧元区6月服务业PMI增长

得益于PMI数据改善，欧元/美元今天上午走高，英镑/美元上行。数据显示，欧元区服务业5月份略有扩张。制造业仍是欧洲薄弱环节，萎缩幅度甚至超出前几个月，但服务业活跃性上行似乎可以保持欧洲经济的活力。

相关主题： Euro UK 100 股市

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