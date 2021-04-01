美光科技财报喜人，股价强力反弹上看9

美光科技二季度财报、销售预测报告好于预期并且给出看涨前景，股价因此可能剑指历史高点。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/4/1 20:45:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
 

美光科技（Micron Technology）在盘前市场上涨4.8%，似乎有望高开。

该公司二季度财报好于预期值且三季度指引同样超出预期。

这家存储器生产商报告，二季度每股盈利0.53美元，去年同期该数字为0.36美元。

销售同样增至62.4亿美元，去年同期此数字为48亿美元。

展望后市，美光科技预测三季度每股盈利1.62美元，其中销售为71亿美元。分析师一直以来对该公司指引的预测值落在1.34美元，营收为13.4亿美元。

美光科技股价过去几个月强力反弹，之后在3月初创下96的历史高点。如果站上93.00美元，多头可能择机卷土重来收复96。

过去一年里，美光科技股价反弹110%。同期PHLX半导体指数跃升107%。



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