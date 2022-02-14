1年期通胀预期读数创下2011年11月以来最高点 - 嘉盛集团官网

2月密歇根大学消费者信心指数报在61.7，低于67.5的预期值和67.2的前值，创下2011年10月以来最低点。低于预期的主要原因在于现况指数跌至2011年8月以来的最低点68.5，低于73的预期值和72的前值。但交易者感兴趣的不是这些数字，而是通胀分项指标。1年期通胀预期读数报在5%，高于4.9%的预期值和前值，创下2011年11月以来最高点。也就是说，消费者还是认为一年内通胀将达到5%左右。另外，5年期通胀预期报在3.1%。请注意，美联储定下的通胀目标只有2%，而消费者认为通胀在五年内将达到3.1%。所以，几乎不会阻止市场所假设的、美联储未来一年里小幅、渐进加息的前景。美联储在降低通胀预期方面依然任重道远。

美元指数2021年5月以来一直交投于一个上涨通道内。2021年11月价格一度向上突破通道，最高达到98.91，只是随后回落至通道内并在1月12日考验通道下轨所在的94.66附近。美元指数之后再度摸至2021年11月高点到1月12日低点95.54附近行情的127.2%扩展位，该位也是通道上轨趋势线所在。价格形成黄昏之星后回到通道的下轨趋势线，目前就落在该趋势线所在的95.50附近上方不远处。

来源: Tradingview, Stone X

美元/日元4小时图目前在通道趋势线支撑处构筑旗形，此前反弹至1月28日高点到2月3日低点的38.2%回档位，即96.03附近。如果后市下破95.50的支撑带，可能下看2月4日低点95.13附近、1月14日低点94.62和水平支撑位94.30。旗形形态的目标为突破位加上旗形旗杆长度，本例中在93.60附近。

来源: Tradingview, Stone X

近期下跌后上档增添了不少阻力位。迫在眉睫的阻力为今天高点96.05，然后是1月28日高点到2月4日低点行情的50%和61.8%回档位，分别落在96.30和96.57，接着是水平阻力位96.94和1月28日高点97.44。

美元指数后市走势将取决于市场对美联储加息的时间与幅度的看法。密歇根大学消费者信心报告的表面读数可怕，但交易者更关注的是通胀数据。如果通胀预期继续居高不下，美联储3月更可能加息50个基点而不是25个基点。

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