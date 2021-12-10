墨西哥通胀创下近20年最高点- 嘉盛集团官网

墨西哥央行一直以每次25个基点的节奏加息，饶是如此还是跟不上通胀上涨的速度。墨西哥11月24日公布的11月中旬通胀率为7.05%，高于6.87%的市场预期值；11月通胀率终值为7.37%，同样高于预期的7.22%；10月通胀率为6.24%。11月核心通胀率为5.67%，而预期值和前值分别为5.62%和5.19%。墨西哥央行的通胀目标为3%，目前的基准利率为5%。三季度GDP增长率为-0.4%，但央行相信该关键经济指标将在2021年四季度“转正”。墨西哥央行会再度加息吗？如果加息，幅度会是多少？

美元/墨西哥比索过去一年似乎一直处于一个筑底形态中，始终守住19.5491和19.7464支撑区域。该支撑区域多次遭到考验，但每次都经受住了考验。该货币对于9月28日站上2020年6月以来的下降趋势线所在的20.30附近，此后再没跌破该位。11月26日，价格摸至2021年3月高点到2021年6月低点的127.2%扩展位，即22.18附近，RSI进入超买区域，价格涨势也随之止步。上破22.00的水平阻力位也属“虚晃一枪”，此后价格回落至21.00的强水平支撑位。

来源: Tradingview, Stone X

美元/墨西哥比索4小时图的近期高点在22.1552附近，那也是11月3日高点到11月9日低点的261.8%扩展位。因为多个阻力相汇于此，攻克可能还需大费周折。

来源: Tradingview, Stone X

同样的4小时图上，美元/墨西哥比索回落且守住11月9日低点到11月26日高点行情的61.8%回档位，即20.97附近。上档的21.00也是心理大关和水平支撑/阻力所在，如果可以守住，后市可能上看水平阻力位21.1622、21.9816和近期高点22.1552，如果失守，请小心下跌至11月9日低点20.2516附近。但在跌至该位之前，首先必须击穿20.6872的水平支撑位与9月中旬以来的上升趋势线20.50。

墨西哥央行下次会议定于12月16日召开，预计再度加息25个基点。然而，上月以来通胀率上涨了100个基点，只加息25个基点足够吗？这个问题的答案可能取决于央行对通胀开始朝其3%目标回落的时间预期。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan