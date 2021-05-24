玛莎百货财报：该零售商是否复兴在望?

财报发布时间：5月26日，星期三

去年11月，因新冠疫情相关封锁措施导致门店关闭，零售业务受创，玛莎百货(Mark & Spencer)发布了其94年历史上的首次亏损。今年前六个月，玛莎百货销售额下降了15.8%，亏损7160万英镑。但在Ocado合作业务帮助下，食品业务销售额增长了47.9%，一定程度上帮助抵消普通商品部门的表现不佳。

第三季度的情况也好不到哪儿去，服装和家居品销售下降了24.1%，不过这个数字实际上优于预计的30%降幅。主要得益于线上销售增长，第三季度营收达到27.7亿英镑。

一家更为现代的在线零售商....

由于门店在第四季度大部分时间亟需关闭，财报数据可能会受到影响。不过，业绩可能也会反映出集团向更现代在线零售商的转型进程。玛莎网站已开始将其他品牌引入其在线时尚业务领域。

此外，食品销售或再次帮助弥补普通商品销量的下滑，此前Ocado交易额助力巩固了玛莎百货为在线百货头牌的优势地位。

我们之前听到的任何围绕玛莎百货业绩转好和业务复苏的传闻最终都未能成真，因此市场参与者的谨慎也是情理之中。

玛莎百货股价接下来怎么走?

自去年11月以来，玛莎百货股价已稳步回升。该股交投于自那以来的一条上升趋势线上方。动能自3月中旬以来已明显放缓，股价构筑保持形态，上行受限于163便士，下行封底于150便士附近。

股价目前交投于50均线之下，100均线之上，显示中立倾向。随着投资者静待下个催化剂的出现，RSI在50一线确认中性立场。

重点关注财报后突破情境。若玛莎百货业绩和展望不佳，该股或下穿上升趋势线支撑及水平通道下轨，同时也是100均线的150便士位置，从而引发更深抛售行情。

若数据乐观，玛莎百货股价或升穿通道上轨163便士，攻向3月3日高点170便士。

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