市场消化欧洲央行降息，英镑早盘上涨

周四因为没有新的政治消息，交易员的焦点都在欧洲央行。央行昨天下调存款利率10个基点，符合市场预期也承认了经济衰退的危险增大。对此市场目前还不确定是该哭还是该高兴。英镑兑美元今天早上稳步上涨，自1.235涨至1.240，之后大型抛单入场。对于英镑兑欧元，市场同样高度关注。

临时贸易协议的传言推高亚洲股市

亚洲股市今天上涨，虽然中国、韩国因庆祝中秋佳节而休市。日经225指数尾盘涨0.8%，恒指涨近1%。

对于欧洲央行的决议，亚洲市场似乎谨慎乐观，目前报在6周高点。还有报道称，美国政府或接近于宣布与中国达成某种形式的临时贸易协议。

Pearson带领FTSE上涨

今天早上FTSE小幅低开，其中Pearson以超过3%的涨幅领涨，原因似乎主要是由于花旗集团对其给出新的买入评级。Compass Group 和 RELX早盘下跌。

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