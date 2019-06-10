英国保守党竞选暂时没有引起波澜，英镑或得反攻机会

英国下任首相的竞选正式开始，但投资者在场外等待亮点。

在特里莎·梅成为看守首相的第一天，对首相一职的角逐就可以正式开始了。从很多方面看，角逐在数周前就已开始。现在到梅正式卸任之间并没有特别明确的界限，所以市场影响也就微不可见。博彩公司青睐的Boris Johnson可能日渐走向更强硬的脱欧路线，并“绑架”外长Jeremy Hunt等竞争对手。但市场有多大程度的在乎，却不容易探知。

在公投后漫长的探索期内，英镑持续承压，周一也不例外。英镑/美元从上周五创下的3周高点1.2762缓慢跌至1.26整数关口，并在周一数据显示英国经济增长甚至弱于原已悲观的预期后马上转向。（定于周二公布的月度就业数据据广泛预测也是表现不佳）。

而且，1个月和1周隐含波动率（期权交易员对英镑在两个时间周期内的波动幅度的预期）继续逼近2019年低点

正如我的同事Matt Simpson所指出，大型投机者做空英镑的力度为1月中旬以来最大。也就是说，尽管期权定价相对便宜，对空头的对冲头寸却很少。理论上，这种情况可以瞬息变化。但从实际情况看，暂时似乎不大可能改变

与全球关税局势缓和同步上涨的英国股市（也可能是英镑走弱所推动），对首相的竞选似乎也是漠不关心

由于投资者的避险需求降温，英国金边债券和大多数发达市场主权债券一样下跌，并推高其殖利率

在看到意外低迷的月度就业数据后，英国掉期与短期利率市场比看到脱欧更加惊惶，纷纷计入美联储更多宽松的前景

所以，在上述环境中，市场已经尽己所能保持放松。而要真地做到放松，这种可能性，即下任保守党领导人重启北爱尔兰保障的讨论 – 这正是Boris Johnson的主张，必须被视为接近于零。而要出现这样的结果，需要下任首相/保守党领导人可能真地相信，在出现无协议脱欧的情况下可以避免大选。议会多数人都可能接受的、为数不多的选择之一是否决无协议脱欧。

但竞选还要再持续7周。在这期间，保守党议员将把候选人从10个缩减到2个，然后保守党的普通党员将在6月22日到7月22日之间进行一系列投票选出下一任领导人。在未来如此繁忙的安排之下，随着候选人的减少，市场有可能开始计入与领导人之争相关的风险。但市场可能还需要数周的时间，才会对这样的风险做出明显的回应。

关于英镑/美元图表

这对英镑/美元来说可能构成事实上的利好。从下图可以看出，该货币对仍守住从周一的1周低点涨至100小时简单移动均线的上涨波段，并且1周低点没有触及确认的支撑位1.26519。包括100小时简单移动均线在内的主要趋势的潜在阻力有可能不够。交易员不会忽略近在眼前的、真正的关键风险事件：周二的英国就业数据。但从英镑/美元当前涨势忽略周一弱于预期的成长与工业报告的事实来看，就业数据如有任何不如人意的地方也可能遭忽略。那样的话，上档目标可能仍在1.2750-1.2760，但也许无法涨得再高。毕竟，英镑/美元走出清晰地大涨110点子以上的行情仍需要时间。

英镑/美元小时图

来源: Tradingview/City Index



