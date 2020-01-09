市场一览：因美伊局势缓和而安静交投

市场一览：因美伊局势缓和而安静交投

作者： 
2020/1/9 11:08:00
作者： 


单击此处了解我们有关如何解读外汇市场交易板的指引

外汇市场一览：

  • 美国与伊朗双方都表现出避免进一步冲突的意愿。
  • 中国通胀年率稳定在4.5%，这个数字为相对较高的水平，但并没有达到过高且阻止中国人行进一步刺激的水平。工业品出厂价格连续第五个月下降，虽然下降速度放慢。
  • 时段内地缘政治没有变紧张，也缺少经济数据，所以市场窄幅交投。主要货币中英镑与澳元最强而日元和瑞郎最弱。

价格走势：

  • 美元指数就交投于昨天高点下方不远处，此前站上97.11阻力位。但因为受制于9月以来趋势线（于12月告破），美元指数的短线上行空间可能有限。
  • 美元/日元正蓄势突破昨天高点，守住108.86，短线继续看涨。
  • 美元/加元收盘价回到2019年低点上方，暗示正在修正。但请注意4小时图上的下跌趋势线，那可能成为多头的辅助目标，也可以成为空头逢高沽出的区域。
  • 黄金继续陷于2019年9月高点1557附近。考虑到长看跌锤子K线（也是一根外包K线和吞噬K线）及其未能突破1600，金价可能开始自高位回落。
  • 纽元货币对正在筑底，继昨天构筑系列长锤子或十字星后，目前在狭窄的区间内盘整。守住各自的低点，继续看涨。


股市一览：

  • 大部分亚洲股市已经将上周五（1月3日）由爆发的美-伊紧张关系造成的失地悉数收回。在伊朗昨天向美国驻伊拉克空军基地发射导弹后，目前两国领导人都报以“善意”、克制，没有展开更多的实际报复。
  • 中国12月工业品出厂价格指数年率下滑0.5%，降幅略大于预期的0.4%，而前值为下降1.4%。2019年10月通缩风险减弱以来，工业品出厂价格指数的下降速度持续放慢。
  • 另一方面，“非洲猪瘟”的爆发推升猪肉价格，中国的通胀率仍保持在8年高点：12月居民消费品价格指数年率上涨4.5%（略低于4.7%的预期值）。
  • 新加坡股市走势平淡，基准的海峡时报指数几乎持平。新加坡交易所与CapitaLand Commercial Trust大涨近2%，但遭Comfortdelgro和UOL分别下跌1.30%和1.19%的拖累。

股指差价合约价格走势：

  • 美国标普500今天亚洲时段再度企图回踩当前历史高点区域3263/67。目前没有明确的上涨势竭信号，有再度上攻关键的中线水平阻力位3280的更多潜力；短线关键的支撑位在3242（1月3日高点以来前小级别下降趋势线，已在昨天告破，原因是美国总统对伊朗报复性导弹袭击发表的正式讲话，也是昨天3181低点3267高点的23.6%回档位）。
  • 日本225短线/4小时随机指标已到达严重超买位，价格现位于23770（2019年12月20/26日前波段低点区域，那波的上涨于2020年1月3日受阻）下方。请关注关键的短线支撑位23480（2019年12月27日高点以来前小级别下降通道阻力）。小时图如果收于该位下方，可能逆转上涨基调，转而下跌并回踩23040/23000。
  • 香港50短线/4小时随机指标已到达严重超买位，价格现位于1月3/7日中级波段高点区域构成的阻力28470。小时图如果收于28100下方，后市可能回踩昨天低点27825。
  • 澳大利亚200当前涨势第四次受制于6880/90（现历史高点区域），并且短线/小时图RSI发出了看跌背离信号。如果下破6820，后市可能下跌并回踩1月2日低点以来小级别上升趋势线构成的支撑位6760。
德国30：上涨并回踩2019年12月13日以来中线区间阻力13450，伴随着4小时图随机指标严重超买。请关注近期支撑位13275，如果小时图收于其下，可能下探中线区间的支撑12950/900。

Matt Simpson Kelvin Wong共同撰写此文。

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。




相关主题： Dollar 外汇 股市

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

澳联储保持利率不变，澳元/美元继续看涨
五月 5, 2020 02:29 上午
    欧元/美元继续受制于1.0990
    五月 3, 2020 09:41 下午
      外汇市场报告：欧洲央行维持利率，欧元/美元创下2周高点
      四月 30, 2020 09:32 下午
        美元/日元：观察107关键支撑位的得失
        四月 27, 2020 10:06 下午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。