市场一览：因美伊局势缓和而安静交投

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外汇市场一览：
- 美国与伊朗双方都表现出避免进一步冲突的意愿。
- 中国通胀年率稳定在4.5%，这个数字为相对较高的水平，但并没有达到过高且阻止中国人行进一步刺激的水平。工业品出厂价格连续第五个月下降，虽然下降速度放慢。
- 时段内地缘政治没有变紧张，也缺少经济数据，所以市场窄幅交投。主要货币中英镑与澳元最强而日元和瑞郎最弱。
价格走势：
- 美元指数就交投于昨天高点下方不远处，此前站上97.11阻力位。但因为受制于9月以来趋势线（于12月告破），美元指数的短线上行空间可能有限。
- 美元/日元正蓄势突破昨天高点，守住108.86，短线继续看涨。
- 美元/加元收盘价回到2019年低点上方，暗示正在修正。但请注意4小时图上的下跌趋势线，那可能成为多头的辅助目标，也可以成为空头逢高沽出的区域。
- 黄金继续陷于2019年9月高点1557附近。考虑到长看跌锤子K线（也是一根外包K线和吞噬K线）及其未能突破1600，金价可能开始自高位回落。
- 纽元货币对正在筑底，继昨天构筑系列长锤子或十字星后，目前在狭窄的区间内盘整。守住各自的低点，继续看涨。
股市一览：
- 大部分亚洲股市已经将上周五（1月3日）由爆发的美-伊紧张关系造成的失地悉数收回。在伊朗昨天向美国驻伊拉克空军基地发射导弹后，目前两国领导人都报以“善意”、克制，没有展开更多的实际报复。
- 中国12月工业品出厂价格指数年率下滑0.5%，降幅略大于预期的0.4%，而前值为下降1.4%。2019年10月通缩风险减弱以来，工业品出厂价格指数的下降速度持续放慢。
- 另一方面，“非洲猪瘟”的爆发推升猪肉价格，中国的通胀率仍保持在8年高点：12月居民消费品价格指数年率上涨4.5%（略低于4.7%的预期值）。
- 新加坡股市走势平淡，基准的海峡时报指数几乎持平。新加坡交易所与CapitaLand Commercial Trust大涨近2%，但遭Comfortdelgro和UOL分别下跌1.30%和1.19%的拖累。
股指差价合约价格走势：
- 美国标普500：今天亚洲时段再度企图回踩当前历史高点区域3263/67。目前没有明确的上涨势竭信号，有再度上攻关键的中线水平阻力位3280的更多潜力；短线关键的支撑位在3242（1月3日高点以来前小级别下降趋势线，已在昨天告破，原因是美国总统对伊朗报复性导弹袭击发表的正式讲话，也是昨天3181低点3267高点的23.6%回档位）。
- 日本225：短线/4小时随机指标已到达严重超买位，价格现位于23770（2019年12月20/26日前波段低点区域，那波的上涨于2020年1月3日受阻）下方。请关注关键的短线支撑位23480（2019年12月27日高点以来前小级别下降通道阻力）。小时图如果收于该位下方，可能逆转上涨基调，转而下跌并回踩23040/23000。
- 香港50：短线/4小时随机指标已到达严重超买位，价格现位于1月3/7日中级波段高点区域构成的阻力28470。小时图如果收于28100下方，后市可能回踩昨天低点27825。
- 澳大利亚200：当前涨势第四次受制于6880/90（现历史高点区域），并且短线/小时图RSI发出了看跌背离信号。如果下破6820，后市可能下跌并回踩1月2日低点以来小级别上升趋势线构成的支撑位6760。
Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。
数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。
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