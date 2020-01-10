市场一览：美国众议院约束特朗普的军事权力

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外汇市场一览：

美国众议院以224-194票通过决议，约束美国总统对伊朗展开军事行动的权力。也就是说，没有议会的批准，特朗普不能再对伊朗动用武装力量。

特朗普再次确认，将于1月15日签署“阶段1”贸易协议。在此之前，中国于昨天确认，副总理刘鹤将在华盛顿签署此协议。特朗普还暗示“阶段2”协议可能在大选后签署，但谈判将“马上”开启。也就是说，阶段2的谈判时间还有10个月。

日本家计支出年率下降2%（预期值降1.8%），但月率增加2.6%（前值降11.5%）。随着销售税增加与消费者的应对现已成为过去时，决策层将密切关注支出习惯，观察销售税增加是否冲击了成长潜力（如果起到负面作用，可能意味着未来更多的刺激政策）。

澳大利亚11月零售销售增加0.9%，好于预期的0.4%和0%的前值，这一切都归功于“黑色星期一”销售，那很可能为圣诞节销售的令人失望埋下伏笔。

价格走势：

美元/日元仍锚定在昨天上涨高点，109.73阻力就在附近。考虑到整个12月都受制于此关键价位，如果得到非农就业数据和风险情绪的助力多头来的目标明显就是该位。

加元/日元就在83.90阻力下方徘徊，其中加元多头等待失业率回到5.8%且新增就业2.5万人左右以标记上月黯淡的数字为个例。但若明确站上84.0，可能为成功突破奠定更好的基础。如果就业报告再度不及预期，价格可能调头向下，如果油价也下跌，则价格回落的压力更大。

昨天形成小型十字星，暗示欧元/美元的下行动能在减弱。而若站上1.1120，确认近期的反转K线有效。

股市一览：

在隔夜美股（三大主要股指，即标普500、纳斯达克和道指）悉数创下历史新高的助力下，亚洲股市设法守住昨天以来的涨幅。

今天目前为止表现最好的股指是澳大利亚的ASX 200。在医疗保健与消费等非周期股的带动下，ASX200站上关键的技术价位6880/90，斩获0.80%的涨幅。

韩国的Kospi 200在半导体股的带动下于积极的冒险情绪中继续走高。Samsung Electronics扩大本周涨幅，今天上涨0.85%，盘中创下历史新高59,700。

股指差价合约价格走势：

美国标普 500 ： 一如预期上涨，昨天（1月9日）盘中高点为3275。今天亚洲时段，该股指继续反弹并且挑战中线水平阻力位3280（盘中高点3283）。短线上涨趋势保持完好，关注关键的短线支撑位3260（1月3日前波段高点和1月8日低低点3181以来正在进行中的涨势的23.6%回档位），后市可能扩大涨势，目标3300（心理大关&斐波纳契扩展群）。

一如预期上涨，昨天（1月9日）盘中高点为3275。今天亚洲时段，该股指继续反弹并且挑战中线水平阻力位3280（盘中高点3283）。短线上涨趋势保持完好，关注关键的短线支撑位3260（1月3日前波段高点和1月8日低低点3181以来正在进行中的涨势的23.6%回档位），后市可能扩大涨势，目标3300（心理大关&斐波纳契扩展群）。 日本 225 ： 短线上行动能保持完好，需要关注的关键短线支撑位在23600（1月07/09日前小波段高点区域），后市可能扩大上涨并回踩2018年1月23日以来主区间阻力24200/400。

短线上行动能保持完好，需要关注的关键短线支撑位在23600（1月07/09日前小波段高点区域），后市可能扩大上涨并回踩2018年1月23日以来主区间阻力24200/400。 香港 50 ： 依然受制于主阻力位29000（2018年1月29日创下的历史高点33530以来的下降趋势线，一直压制之前的反弹）。今天关注短线支撑位28445，如果下破此位，后市可能下探28100和27900（2019年11月7日前波段高点区域，在伊朗袭击美国驻伊拉克基地后守住此位）。

依然受制于主阻力位29000（2018年1月29日创下的历史高点33530以来的下降趋势线，一直压制之前的反弹）。今天关注短线支撑位28445，如果下破此位，后市可能下探28100和27900（2019年11月7日前波段高点区域，在伊朗袭击美国驻伊拉克基地后守住此位）。 澳大利亚 200 ： 上破当前历史高点6880/90。目前，日图如果收上6890，巩固并启动潜在上涨推动浪，目标7040。

上破当前历史高点6880/90。目前，日图如果收上6890，巩固并启动潜在上涨推动浪，目标7040。 德国30：由于成份股更多的STOXX 600已经在昨天创下历史新高，关注并期待德国30站上当前历史高点13600。暂时没有上涨势竭的清晰信号，关注关键的短线支撑位13450/370 (2019年11月19日以来前区间阻力)，后市可能扩大涨势，目标13750。

今天的主要数据是美国非农就业报告一加拿大就业：

非农就业前瞻：市场影响可能受限于美联储的中性立场

美加两国都将发布就业报告，重点关注美元/加元





Matt Simpson 与 Kelvin Wong共同撰写此文。

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。