市场一览：标普500指数期货逼近历史高点

外汇市场一览：

作者： 
2019/11/25 12:29:00
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外汇市场一览：

  • 缺少经济数据令周一亚洲市场静悄悄，虽然积极的贸易消息引发温和的冒险情绪。
  • 这种情绪利多纽元，在日元资金少量外流的助力下推动纽元/日元成为今天最强的主要货币对和交叉盘。
  • 有媒体报道美国与中国“非常接近于达成贸易协议”，也有媒体报道完全没有看到“阶段2”协议（遑论有些人甚至都没往这方面想）。
  • 每日区间基本处于各自10日ATR的30%-40%左右，虽然瑞郎/日元是个意外：达到ATR的90%。

价格走势：

    • 美元指数：守住97.68支撑位，并且周五区间扩大暗示可能创下新高。
    • 欧元/美元：周线收出小小的看跌锤子。空头可能在小级别反弹到1.1093下方后择机沽出，但我们需要下破1.10来确认周图的看跌锤子K线。
    • 英镑/美元：最近三次突破1.30都以失败告终，所以短线在美元保持坚挺的同时继续趋于下跌。
    • 纽元/日元：就交投于70附近的关键阻力位下方，过去一个月都受制于其下。要想切实上破，我们可能需要看到阶段1协议确认足够好。
    • 美元/瑞郎：继一度触及28天高点后回落于周五的交投区间内。请注意，美元/瑞郎过去一个月在当前价位处两次跌逾100点子，而且由于价格非常接近于平价，后市可能回归均值。



股市一览：

  • 亚洲主要股市新的一周开局步履稳健，受到了中国似乎有意消除贸易协议障碍的激励。
  • 恒生指数与Kospi 200指数分别以1.62%和0.90%的涨幅领涨。阿里巴巴集团的二次上市将于明天在香港证券交易所挂牌。
  • 标普500E-Mini期货在今天亚洲时段上涨0.26%，盘中高点3121，相较当前历史高点3132仅有0.35%的差距。

经济日历



Matt Simpson Kelvin Wong共同撰写此文。

数据来自Refinitiv。指数的名称可能并不反映交易产品是否可交易，也不是所有地区都可以交易所有交易产品。



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